Beim Metallangeln haben ein Vater und sein Sohn in Hannover eine gefährliche Brandbombe mit einem alten Auspuff verwechselt. Sie nahmen den Blindgänger mit nach Hause, beim Putzen begann der Zylinder plötzlich zu rauchen. Feuerwehr und Kampfmittelbeseitiger rückten umgehend in Ricklingen an.