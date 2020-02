Hannover

Viele liberale Katholiken sind mittlerweile enttäuscht von Papst Franziskus. Auch sieben Jahre nach seinem Amtsantritt gibt es keine grundlegenden Neuerungen in der Kirche. Ist der vermeintliche Reformpapst als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet? Marco Politi ist da vorsichtig: „Wir sind in der zweiten Halbzeit des Pontifikats, und es ist eine schwierige Zeit“, sagt er.

In Rom berichten Heerscharen von Journalisten über den Papst. Unter diesen Vaticanisti sind auch allerlei windige Gesellen. Politi jedoch gilt als der vielleicht beste Kenner der Materie. Er ist gewissermaßen der Papst-Papst. Im Tagungshaus St.Clemens hat der 73-jährige Bestsellerautor jetzt sein Buch „Das Franziskus-Komplott“ (Herder. 298 Seiten, 24 Euro) vorgestellt. Dabei zeichnet er ein dramatisches Bild: „Seit Jahren ist in der katholischen Kirche ein Bürgerkrieg im Gang“, sagt er.

Der Gefangene im Vatikan

Freunden aus dem Jesuitenorden vertraute Franziskus kürzlich an, er fühle sich „belagert“, sagt Politi: „Das ist schon alarmierend.“ Der eigentlich reformwillige Pontifex werde von verschiedenen Fronten attackiert: Die Rechten sehen in ihm einen Feind, weil er sich für Migranten einsetzt. Nationale Kleriker und Politiker in Ungarn, Polen, Italien und den USA greifen ihn an, weil er für globale Gerechtigkeit eintritt. Und Wirtschaftsbosse nehmen ihm übel, dass er den Raubtierkapitalismus anprangert.

Vor allem aber torpedieren konservative Kardinäle wie Gerhard Ludwig Müller und Robert Sarah jede kleine Veränderung in Sachen Zölibat oder Sexualmoral. „Einige Reformideen des Papstes sind in dieser Situation stecken geblieben“, sagt Politi. So haben sich unlängst zwei Drittel der Bischöfe aus dem Amazonas-Gebiet dafür ausgesprochen, auch verheiratete Männer zu Priestern zu weihen – doch der Papst ging in seinem mit Spannung erwarteten Schreiben zu dem Thema gar nicht darauf ein. „Weil es eine wachsende Opposition dagegen gab“, sagt Politi. „Der Papst hat Angst vor einer Spaltung gehabt.“

Wo bleibt die Basis?

Auf den obersten Chef lässt der sonst durchaus vatikankritische Bestsellerautor nichts kommen. Mit erkennbarer Sympathie spricht Politi über Franziskus, über seinen Einsatz für die Armen. Mit seinem charakteristischen italienischen Akzent berichtet er von den Reformansätzen des Pontifex: Dieser habe mit dem Umbau der Kurie begonnen, Frauen in Führungspositionen gebracht, die Aufklärung der Missbrauchsskandale vorangetrieben.

Franziskus würde ja gerne, wird aber leider ausgebremst – das ist Politis Credo. Der Papst ist immer noch gut, schuld ist allein der Apparat. Dass so ein Papst in der katholischen Hierarchie schon einen gewissen Einfluss hat und dass Päpste sich in der Vergangenheit sehr wohl gegen Widerstände durchsetzen konnten, kommt in seiner Analyse etwas zu kurz.

Für den Reformkurs wünscht sich Politi mehr Unterstützung von der Basis: „Mich wundert, dass die Masse der Gläubigen so passiv ist“, sagt er. Abschreiben will er Franziskus’ Pontifikat noch nicht. „ Franziskus ist eine zähe Persönlichkeit“, sagt er. „Die Schlussphase des Pontifikats wird noch Überraschungen bereithalten.“

