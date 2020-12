Hannover

Wie organisiert man in Pandemiezeiten eine Ausstellung? Der Verein Mit offenen Armen, der Integrationsarbeit betreibt, präsentiert die Ausstellung „5 Jahre 4 Geschichten“, ohne dass die Besucher ein Gebäude betreten müssen. Denn um die 24 Plakate zu sehen, müssen Interessierte einfach nur einen Blick durch die Glasfassaden des Gebäudekomplexes der Nord/LB am Friedrichswall in Hannover werfen.

Moritz Wagner und Florian Wilkesmann gründeten Mit offenen Armen vor fünf Jahren in Hameln. Zu dieser Zeit kamen 890.000 Geflüchtete nach Deutschland. Auf dem Höhepunkt der Zuwanderung beschlossen sie, mit ein paar weiteren jungen Menschen selbst aktiv zu werden, um Geflüchtete mit offenen Armen zu empfangen und für eine tolerante und offene Gesellschaft zu werben.

Anzeige

20 Ehrenamtliche engagieren sich

Mittlerweile besteht das Team aus mehr als 20 ehrenamtlichen Mitgliedern unter anderem aus Berlin, Dresden, Bremen, Köln und Amsterdam. Seit 2016 reisen einige von ihnen einmal im Jahr durch Deutschland und treten in acht bis neun kleineren Städten als Straßenmusiker auf, um ihre Botschaft zu verbreiten und Spenden für den Verein zu sammeln.

Nun zu Corona-Zeiten hat sich der Verein eine andere Aktion überlegt. Bis zum 21. Dezember vier Geschichten: Diese Ausstellung reflektiert pointiert die vergangenen fünf Jahre, aus vier Perspektiven präsentiert. Es wird zurückgeblickt, wie sich der Verein und sein Mitglied Lukas entwickelt haben, aber auch, was sich in der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt Zuwanderung und Integration von Geflüchteten getan hat. Außerdem wird die Entwicklung von Taha, einem Studenten, der 2015 von Syrien nach Deutschland kam, beleuchtet. Neben der Präsenzausstellung in der Nord/LB sind die Bilder auch dauerhaft online abrufbar. Der Verein lädt Interessierte dazu ein mitzuteilen, wie sich ihr Leben in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat.

Was hat sich in der Gesellschaft verändert?

Wie hat sich die Einstellung der deutsche Gesellschaft in den vergangenen fünf Jahren gegenüber den Geflüchteten verändert? „Da ist mein Résumé doch etwas ambivalent, weil man einerseits diesen krassen Spirit der Willkommenskultur 2015 hatte, was sich dann in den folgenden Jahren ein wenig in eine Skepsis gewandelt hat, die unter anderem mit der AfD eine Stimme gefunden hat“, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hauke Schmülling. „Nichtsdestotrotz sind die Protestkultur und der öffentliche Diskurs wieder angestiegen, also man ist wieder politischer geworden“, zieht er als Fazit.

Poster in Hamelner Altstadt ausgestellt

Von Oktober bis November wurden die 24 Poster in den Schaufenstern unterschiedlicher lokaler Einzelhandelsgeschäfte in der Hamelner Altstadt gezeigt. „Es wurde gut in Hameln angenommen“, sagt Schmülling. Am ersten Tag der Ausstellung sei der Verein mit einem Infostand und Musikanten präsent gewesen und habe mit etwa 100 Leuten gesprochen und gutes Feedback bekommen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Die Grundidee von Mit offenen Armen basiert auf einem Toleranzarmband, das der Verein gegen Spende in ganz Deutschland und auch im Ausland verteilt. Zusätzlich gibt es ein Toleranz-T-Shirt sowie, als Ergebnis eines Kunstwettbewerbs an Schulen, einen Toleranzbeutel.

Mit dem Verkaufserlös unterstützt der Verein seine Partnerinitiativen in Form von Sach- und Geldspenden. Diese regionalen Projekte sollen den Geflüchteten direkt vor Ort helfen, in der Gesellschaft anzukommen.

Von Lisa Eimermacher