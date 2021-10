Hannover

Während Anlaufstellen wie das Jobcenter, die Ausländerbehörde und kommunale Einrichtungen in der Corona-Pandemie geschlossen blieben, arbeitete der Verein Spats weiter. Die Mitglieder sorgten dafür, dass die Menschen im Stadtteil Sahlkamp nicht verloren gingen – dass sie informiert blieben, beschäftigt waren und jederzeit Unterstützung fanden. Das Land hat die Initiative für ihr Engagement am Montagabend mit dem Sonderpreis des Integrationspreises geehrt.

„Ein telefonisches Angebot kann den persönlichen Kontakt nicht ersetzen“, sagt Petra Kühne, die zweite Vorsitzende von Spats. Gerade im Sahlkamp sei trotz Coronavirus eine niederschwellige Beratung notwendig gewesen. „Die Einrichtungen vor Ort waren enorm wichtig, da viele Menschen sogar eine Hemmschwelle haben, den eigenen Stadtteil zu verlassen“, so Kühne. Deshalb wurden beispielsweise die Sozialberatung im Nachbarschaftsdienstladen sowie die Einzelfallhilfe des Projekts Wohnzufriedenheit mit entsprechendem Hygienekonzept bereits ab April 2020 – mitten im Lockdown – wieder aufgenommen.

„Corona-Pandemie hat Benachteiligung der Menschen verschärft“

„Sprachbarrieren, Bildungsbenachteiligungen sowie eine hohe Armutsquote beeinflussen die gesellschaftlichen Teilhabechancen der Menschen“, sagte Kühne. Im Stadtteil leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb müssten die Eigeninitiative und Selbstorganisation der Anwohnerinnen und Anwohner in dem Wohngebiet, in dem etwa 80 Nationen zusammenleben, gefördert werden. „Die Corona-Pandemie hat die Benachteiligungen der Menschen im Sahlkamp noch mal sichtbarer gemacht und sogar verschärft.“

Insgesamt richten sich die Angebote des Vereins an fast alle Menschen aus dem Quartier Sahlkamp-Mitte: Die Kleinsten ab drei Jahren finden im Kinderladen „Die Eselfreunde“ Beschäftigung, während der Corona-Pandemie auch in einer Notgruppe. Sechs- bis 14-Jährige erhielten im NaDu-Kinderhaus in Kleingruppen Unterstützung beim Homeschooling, in Zeiten des Lockdowns wurde Mittagessen an Familien kostenlos ausgeliefert. „Viele der Kinder im Sahlkamp waren völlig abgehängt, zum Beispiel dadurch, dass sie gar nicht über die für das Homeschooling notwendigen mobilen Endgeräte verfügten“, berichtet Kühne.

Ziel: Lebensbedingungen im Sahlkamp verbessern

Das Team des Stadtteilbauernhofes führte die offene Kinder- und Jugendarbeit mit Hygienekonzepten weiter, organisierte in Zeiten von Lockdowns Aktionen wie beispielsweise einen Rundlauf um den Bauernhof und verteilte Obst- und Gemüsespenden für bedürftige Menschen. Für Erwachsene gibt es in weiteren Projekten Unterstützung, etwa im Nachbarschaftsdienstladen. Das Ziel der diversen Angebote: Die Lebensbedingungen der Menschen im Sahlkamp verbessern.

Einen Teil des Preisgeldes von insgesamt 6000 Euro wird Spats für Fortbildungen der Mitarbeitenden aufwenden. „Dass wir mit dem Sonderpreis geehrt werden, ist eine tolle Wertschätzung“, sagte Kühne am Montag erfreut. Vorgeschlagen hatte den Verein der Integrationsbeirat.

