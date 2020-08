Hannover

Aufgeregt stehen die Kinder am Eingang des Zoos Hannover und warten darauf, dass sie endlich rein dürfen. Bereits zum zweiten Mal ermöglicht der Hainholzer Verein Werft 64 einen kostenlosen Zoobesuch für die Kinder. Die insgesamt 40 Kinder teilte der Vorstandsvorsitzende Thomas Grote in zehn kleine Gruppen auf. Er sei dankbar, dass der Zoo die Gruppenbesuche überhaupt erlaubt hat.

Handwerkliche Arbeit fördern

Normalerweise fördert der Verein Werft 64 Kinder bei handwerklicher Arbeit. Neben kostenlosen Bastelrunden am Dienstag, Freitag und Samstag bietet der Verein auch Werkunterricht für Schüler an. „Den Gesamtbedarf können wir für die vielen Schulen leider nicht decken“, sagt Grote. Langsam füllen sich die Werkräume des Vereins in der Bömelburgstr. 42a auch wieder, allerdings ist dort Abstand geboten. Da sei es gut, dass im Sommer ohnehin weniger Kinder kämen, so Grote. Demnächst soll es auch einen 3D-Drucker im Werkraum geben.

Finanzielle Unterstützung erhält der Verein unter anderem von der ZAG Stiftung und dem Deutschen Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen e.V. Die ermöglichten auch den Zoobesuch.

Von Regina Seibel