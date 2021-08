Hannover

Mehrere Zentimeter tief sind die Löcher im Rasen der Bezirkssportanlage Roderbruch, der Platz gleicht an vielen Stellen einem Acker. Der Verein SV Inter 90 Hannover zieht jetzt die Reißleine und sperrt den Platz für Fußballspiele – für die gesamte Spielsaison. In einem Rundschreiben erklärt der Verein, dass das Verletzungsrisiko zu hoch sei und man vom Heimrecht bei Punktspielen absehe. „Mehrere Verletzungen sind aufgrund der Platzverhältnisse entstanden, und wir können und wollen diese Situation nicht mehr hinnehmen“, sagt der zweite Vorsitzende, Jörn Diedrich. Die Schuld sieht er bei der Stadt Hannover, die sich jahrelang nicht ausreichend um die Platzpflege gekümmert habe, vom Rasenmähen einmal abgesehen.

Zwei Plätze bereits gesperrt

Der Platz ist nicht der erste, der geschlossen wird. Zwei weitere Flächen auf der Bezirkssportanlage Roderbruch hatte die Stadt bereits abgesperrt, weil der Rasen nicht mehr bespielbar war. Auf dem übrig gebliebenen Platz haben bis vor Kurzem nicht nicht nur die Fußballer des SV Inter 90 trainiert, sondern auch die Mannschaften des MTV Groß Buchholz und die Schüler der IGS Roderbruch. „Diese Dreifachbelastung kann ein Platz nicht über Jahre aushalten. Die Stadt hätte längst tätig werden müssen“. sagt Diedrich. Auf eigene Kosten habe der Verein den Rasen immer wieder benässt und versucht, die Fläche instand zu halten – vergebens.

Mehrere Zentimeter tief sind die Löcher im Rasen des Sportplatzes im Roderbruch. Quelle: privat

MTV Groß Buchholz: Komplette Mädchenmannschaft verloren

Auch beim MTV Groß Buchholz kennt man das Problem seit vielen Jahren. „Es gab Ortsbegehungen mit Politikern, unter anderem mit Stephan Weil, und alle betonten, dass man unbedingt etwas tun müsse“, sagt der MTV-Vorsitzende Arne Borstelmann. Geschehen sei aber nichts. Der MTV habe aufgrund der widrigen Trainingsbedingungen etliche Austritte von Mitgliedern zu beklagen. „Wir haben eine komplette Mädchenmannschaft verloren“, sagt Borstelmann. Dass ein Platz mit tiefen Löchern nicht von heute auf morgen instand gesetzt werden könne, sei auch klar. „Aber unsere Mitglieder warten darauf, dass endlich etwas passiert“, sagt Borstelmann.

Die Stadtverwaltung betont, dass ein Unternehmen im Auftrag der Stadt Rasenplätze 15-mal im Jahr mähe, witterungsbedingt auch häufiger. Zudem vertreibe man regelmäßig Maulwürfe und Wühlmäuse. Die oberen Schichten der Rasenplätze im Roderbruch habe die Stadt vor einigen Jahren abtragen und neu einsäen lassen. „Aufgrund des fehlerhaften Aufbaus des Untergrunds war diese Maßnahme nicht sehr nachhaltig. Die Stadt hat sich nun für eine Komplettsanierung entschieden“, sagt Dix.

Der löchrige Rasen darf nicht mehr bespielt werden, findet der SV Inter 90 Hannover und sagt alle Spiele für die Saison ab. Quelle: privat

Stadt will Platz sanieren – aber erst ab 2022

Die Stadt erarbeitet derzeit ein Sanierungskonzept für die Sportanlage, doch die Umsetzung lässt auf sich warten. Aufgrund der angespannten Haushaltslage sei die Sanierung von drei Plätzen nicht innerhalb eines Bauabschnittes machbar, sagt Dix. Geplant sei zunächst die Erneuerung des Platzes, der jetzt vom SV Inter 90 geschlossen wurde. „Das Konzept umfasst die vollständige Erneuerung des Platzes inklusive Drainage, Bewässerungsanlage sowie der Erneuerung der Leichtathletikbereiche“, zählt Dix auf. Später sollen auch die beiden anderen Plätze saniert werden. Die Planungen will die Stadt in diesem Jahr abschließen und in 2022 mit den Bauarbeiten beginnen.

Von Andreas Schinkel