Nordstadt - Verleihung des Negativpreises „Goldener Miethai“ endet mit Polizeieinsatz Der Investor, der in der ehemaligen Landesfrauenklinik Hannover Luxusappartments plant, ist Träger des „Goldenen Miethais“. Eine linke Initiative gegen Ausgrenzung hatte die Negativehrung am Sonnabend in einer Guerilla-Aktion überreicht. Die Polizei soll die Teilnehmer danach brutal behandelt haben – die Beamten bestreiten das.

In der ehemaligen Landesfrauenklinik am Herrenhäuser Kirchweg und in benachbarten Neubauten sollen bis Ende 2021 mit die teuersten Wohnungen in Hannover entstehen – dafür gab es nun von der Initiative „Nordstadt solidarisch“ einen Negativpreis. Quelle: Visualisierung/BPD Immobilienentwicklung