Hannover

Der seit Montag vermisste Senior aus dem Stadtteil Döhren ist wohlauf. Das teilt die Polizei Hannover am Dienstagmorgen mit. „Aufgrund eines Bürgerhinweises wurde er als Patient in einem Krankenhaus identifiziert, wo er stationär aufgenommen wurde“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut.

Die Frau des 65-Jährigen hatte ihren Mann um 8 Uhr am Montag als vermisst gemeldet. Sie hatte Martin S. zuletzt am Sonntagabend in der gemeinsamen Wohnung gesehen.

Von Thomas Nagel