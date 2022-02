Hannover

Mehrere Dutzend Hooligans haben am Sonntag die Hannover-96-Kneipe „Stamme 96“ an der Stadionbrücke angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, warfen die vermummten Randalierer Stühle und Steine in die Glasscheiben des Lokals. Mehrere Gäste wollten zu dem Zeitpunkt die Partie der Roten gegen den SV Darmstadt 98 am Fernseher verfolgen. Ein paar Verdächtige konnten gefasst werden.

„Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich gegen 13.30 Uhr eine etwa 60- bis 70-köpfige Gruppe vor dem Lokal versammelt“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Der Vorfall ereignete sich damit genau zum Anpfiff des Spiels. Die Unbekannten seien teils mit Schals und Sturmhauben vermummt gewesen. Bertram: „Als der Wirt die Gruppe bemerkte, sperrte er sofort die Eingangstüren ab.“ Wieso die Randalierer das Stamme 96 angriffen, ist unklar. Die Kneipe ist kein Treffpunkt der 96-Ultras.

Hooligans werfen mit Stühlen und Steinen

Anfangs provozierten die Hooligans bloß. Doch dann rannten sie durch die Stammestraße, um von hinten ins Lokal zu gelangen. Dort stand ein Zelt mit mehreren Fernsehern, auf denen das Fußballspiel übertragen werden sollte. Laut Bertram griffen einzelne Vermummte nach Stühlen und Steinen „und warfen damit auf die Glasscheiben des Zelts“. Fenster gingen zu Bruch, doch niemand wurde verletzt. Die Gäste flüchteten ins Innere der Sportsbar. Danach seien die Angreifer in Autos gestiegen und davongefahren.

Da ein Zeuge allerdings die Verfolgung aufnahm, konnte die Polizei immerhin eine Handvoll Verdächtiger fassen: „Fünf mutmaßliche Täter wurden auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 Richtung Norden gestellt“, sagt Bertram. Nach Polizeiangaben kommen die Gestoppten nicht aus dem Darmstädter Bereich und haben offenbar auch keine direkte Beziehung zum Verein aus Hessen. Weitere Details nennen die Beamten aber aus Ermittlungsgründen nicht.

Landfriedensbruch und Sachbeschädigung

Den fünf Verdächtigen und den anderen Unbekannten wird schwerer Landfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Schäden an der Fußballkneipe schätzt die Polizei auf 12.000 Euro. Außerdem bitten die Beamten unter Telefon (0511) 109 30 17 um Zeugenhinweise zu den weiteren Hooligans.

Von Peer Hellerling