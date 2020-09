Hannover

Ein 35 Jahre alter Mann ist am frühen Sonnabendmorgen in Hannover-Wettbergen bei einem Angriff mit einem Baseballschläger schwer verletzt worden. Die drei Täter konnten entkommen. Die Hintergründe der Attacke sind bislang unklar. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Angreifer ihr Opfer ausrauben wollten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 35-Jährige gegen 4 Uhr seine Wohnung verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Seinen Wagen hatte er auf einem Parkplatz am Werner-Blumenberg-Weg abgestellt. Kurz bevor er sein Auto erreichte, bemerkte der 35-Jährige auf einem nahe gelegenen Spielplatz drei maskierte Männer. Einer von ihnen hatte einen Baseballschläger bei sich. Als die drei Maskierten auf ihn zugelaufen kamen, versuchte der 35-Jährige, ist in sein Auto zu flüchten und wegzufahren. Der Versuch misslang.

Anzeige

Baseballschläger bei Angriff zerbrochen

Einem der Angreifer gelang es, die Fahrertür des Wagens zu öffnen. Sein Komplize schlug mit dem Baseballschläger auf den 35-Jährigen ein. Die Angreifer zogen den Mann aus dem Fahrzeug und prügelten so lange auf ihr Opfer ein, bis der Schläger zerbrach. Da der 35-Jährige sich weiter zur Wehr setzte und laut um Hilfe schrie, ließen die Täter schließlich von ihm ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Tresckowstraße.

Weitere HAZ+ Artikel

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem Opfer, die Polizei zu verständigen. Die Ermittler leiteten sofort eine umfangreiche Fahndung nach den Schlägern ein. Sie verlief jedoch erfolglos. Lediglich einen Teil der mutmaßlichen Tatwaffe konnten die Polizisten sicherstellen. Die Angreifer sind etwa 20 Jahre, zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und kräftig. Hinweise zu der Attacke nimmt die Polizei in Ricklingen unter der Nummer (0511) 1093015 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner