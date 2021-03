Hannover

Ärztinnen und Ärzte in und um Hannover wehren sich gegen den Vorwurf, ihre eigenen Impftermine mutwillig verstreichen lassen zu haben. An den vergangenen beiden Wochenenden waren Hunderte Eingeladene nicht beim Impfzentrum auf dem Messegelände erschienen, ohne rechtzeitig abzusagen. Vergangenes Wochenende kamen nach Angaben der Region nur 500 von 700, eine Woche zuvor sogar nur 200 von 600 Eingeladenen. Vieles deutet nun darauf hin, dass dies mit Unzulänglichkeiten bei der Einladung zusammenhängt. „Das Problem ist nur aus dem Impfzentrum der Region Hannover geschildert worden“, sagten Sprecher der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) übereinstimmend.

Keine Probleme außerhalb der Region Hannover

Thomas Spieker von der Ärztekammer Niedersachsen sagte der HAZ, für den Verband sei ganz klar, dass solche Ärztinnen und Ärzte und deren Praxisteams, die bereits geimpft sind oder einen Termin nicht wahrnehmen können, rechtzeitig absagen müssen, damit andere wie zum Beispiel Hebammen und Erzieher auf der Warteliste zügig dran kommen können. „Alles andere wäre höchst unsolidarisch.“ Allerdings sei das Problem anscheinend in keiner anderen Region Niedersachsens aufgetreten. „Hier müssen auch schnell Fakten zum Terminmanagement auf den Tisch.“

„Da besteht möglicherweise Verbesserungsbedarf“, meinte Uwe Köster von der KVN. Die Praxen hätten sich jeweils gemeinschaftlich als impfwillig gemeldet. Offenbar seien dann die Einladungen zum konkreten Impftermin teilweise sehr kurzfristig und erst nach Praxisschluss am Freitagnachmittag in den Praxen eingegangen. Eine Ärztin berichtete dem Verband, die Einladung zu ihrem ursprünglichen Impftermin habe sie sogar erst fünf Tage nach dem vorgesehenen Termin erhalten. Beim Ersatztermin hätten Kollegen in der Warteschlange ihr von ähnlichen Erfahrungen erzählt.

„Leider berichten uns Impfzentren, dass es immer wieder vorkommt, dass Impftermine nicht wahrgenommen werden“, teilte eine Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums auf Anfrage mit. „Dass das im größeren Stil passiert, wurde bislang nicht an uns herangetragen.“

Verlegung wegen Quarantäne schwierig

Die Nachricht von den verpassten Impfterminen hat in Niedersachsen große Irritation ausgelöst – warten doch sehr viele ungeduldig darauf, selbst an die Reihe zu kommen. Immerhin konnte der für die nicht erschienenen Ärzte vorgesehene Astrazeneca-Impfstoff nach Angaben der Region Hannover noch rechtzeitig anderweitig verimpft werden.

Anscheinend war es für die Ärztinnen und Ärzte in Hannover auch zumindest nicht einfach, einen ihnen zugewiesenen Termin verlegen zu lassen. „Ich konnte an dem Termin nicht geimpft werden, weil ich in Quarantäne war“, sagte eine hannoversche Fachärztin, die anonym bleiben will, der HAZ. In der Einladungsmail an ihre Praxis habe sie keinerlei Hinweis gefunden, wie sie an einen Ersatztermin gelangen könnte. Sie habe zunächst bei der Impfhotline angerufen, „die war aber nicht zuständig“. Über Umwege habe sie schließlich per E-Mail einen neuen Termin bekommen.

Viele Hausärzte sind schon geimpft

Möglicherweise hätten auch manche Kollegen wegen Quarantäne oder aber wegen Krankheit nicht beim Impfzentrum erscheinen können, vermutet die Ärztin. „In der Ärzteschaft gibt es eine absolut große Bereitschaft, sich impfen zu lassen“, sagt sie. Viele stünden noch auf der Warteliste; Vorbehalte gegen den Impfstoff von Astrazeneca sehe sie in medizinischen Kreisen nicht. „Auch in unserer Praxis haben wir uns alle über die Einladung riesig gefreut.“

Mathias Burmeister, Geschäftsführer des Hausärzteverbandes in Hannover, geht davon aus, dass Hausärzte bei den versäumten Impfterminen weitgehend außen vor gewesen sind. „Der überwiegende Teil der Hausärzte ist nach unserer Kenntnis aufgrund der Tätigkeit in einem Pflegeheim bereits geimpft“, sagte er.

Lesen Sie auch: Neue Regeln zu Ausgangssperren, Aufenthaltsverboten und Shopping: Das müssen Sie jetzt wissen

Region Hannover: Gründe sind unbekannt

Nach Angaben der Region Hannover gehen die Einladungen zur Impfung auf eine Adressenliste der KVN zurück. Insgesamt wurden von der Feuerwehr als Organisator im Impfzentrum rund 4000 Termine eingeplant, die sich auf fünf Tage – Freitage und Sonnnabende – verteilten. Dazu kam ein weiterer Impftag für diejenigen, die zum ersten Termin nicht erscheinen konnten. „Gründe für nicht wahrgenommene Termine sind dem Impfzentrum grundsätzlich nicht bekannt“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel. Arztpraxen und andere vorrangig berechtigte Berufsgruppen hätten nun aber in Zukunft die Möglichkeit, Gruppen mit bis zu 15 Personen über das Impfportal des Landes anzumelden. Das Impfzentrum plant, für den 10. und 17. April entsprechende Termine im Portal anzubieten.

Zahnärzte warten noch auf Einladung

Unterdessen warten die Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Region Hannover weiter auf eine Einladung zum Impftermin. „Unser Verband dringt darauf, dass sie dort endlich an die Reihe kommen“, sagte Lutz Riefenstahl, Vizepräsident der niedersächsischen Zahnärztekammer. Während die Kolleginnen und Kollegen etwa im Landkreis Celle mit der ersten Impfung schon komplett durch seien, habe es in Hannover noch gar keine entsprechenden Einladungen ins Impfzentrum gegeben. „Dabei ist sonst keine Berufsgruppe, mit Ausnahme vielleicht von Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, so sehr am offenen Mund den Aerosolen ausgesetzt“, sagte Riefenstahl.

Von Gabriele Schulte