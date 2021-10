Hannover

Erst seit dem vergangenen Wochenende gelten in der Region Hannover erleichterte Corona-Regeln, wie zum Beispiel Restaurantbesuche ohne 3-G-Regel oder keinerlei Beschränkungen für kleinere private Feiern. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region seit Sonnabend aber wieder über 50 liegt, haben die Lockerungen schon wieder ein Ende. Am Donnerstag hat die Region mitgeteilt, dass vom heutigen Sonnabend an wieder 3-G-Regeln in Kraft treten.

Die Inzidenz muss an fünf Werktagen in Folge über 50 liegen, damit es zu Verschärfungen kommt, der Sonntag zählte also nicht mit. Da die Inzidenz am heutigen Donnerstag jedoch erneut über 50 lag (63,2), ist diese Voraussetzung erfüllt. Die Region will nun eine Allgemeinverfügung erlassen, in der die erneuten Verschärfungen festgeschrieben werden.

Derzeit steche in der Region Hannover insbesondere Garbsen durch hohe Infektionszahlen heraus, sagte Regionssprecherin Christina Kreutz zu Beginn der Woche. Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamts lasse sich zumindest ein Teil der Fälle auf eine Jugendfreizeit zurückführen, an der eine mit Covid-19 infizierte Person teilgenommen hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten von dort die Infektion in die Familien und ihr persönliches Umfeld getragen.

Wieder 3-G in Restaurants und beim Sport

Was wird sich mit den verschärften Regeln ändern? In Restaurants gilt dann wieder die 3-G-Regel. Ebenso bei Sport in geschlossenen Räumen, zum Beispiel in Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbädern und Saunen. Auch bei sogenannten körpernahen Dienstleistungen wie bei Friseuren und in Kosmetikstudios bekommen dann nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt. Auch bei allen privaten oder sonstigen Zusammenkünften mit mehr als 25 Personen wird dann wieder die 3-G-Regel gelten, ebenso wie in Hotels.

Laut der Regionssprecherin wird sich für die Bürger nicht unbedingt viel ändern, denn in vielen Gastronomie- und Sportbetrieben habe ohnehin nach wie vor die 3-G-Regel gegolten – auch wenn seit vergangenem Sonnabend in der Region Hannover die Corona-Regeln gelockert worden waren. Zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 gelegen. Ausgerechnet am ersten Tag mit gelockerten Regeln war der Wert dann wieder über den Grenzwert geklettert.

