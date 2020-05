Hannover

Ein 57-jähriger Mann aus Hannover-Badenstedt befindet sich seit Ende März in Untersuchungshaft, weil er jahrelang zwei Mädchen missbraucht haben soll. Offenbar lockte der Verdächtige seine Opfer seit 2012 mit Computerspielen in seine Wohnung und baute so das Vertrauen zu den Kindern auf. Heute sind die Mädchen 13 und 16 Jahre alt. In der Anklage werden dem 57-Jährigen zehn Taten vorgeworfen. Das Fatale: Er wurde bereits 2017 wegen Missbrauchs von Minderjährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, bestätigt die Ermittlungen auf HAZ-Anfrage. „Er soll zwischen dem 31. Januar 2012 und 15. März 2020 sexuelle Handlungen an Personen unter 14 Jahren vorgenommen haben“, sagt er. Die Strafverfolger sprechen in der Anklage von insgesamt zehn Taten in den verschiedensten Formen. Erst ein Hinweis aus dem Umfeld der beiden Geschwister brachte die Untersuchungen im März in Gang. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über die Anklage berichtet.

Mit Computerspielen in die Wohnung gelockt

Der 57-Jährige soll die Mädchen in seine Wohnung in Badenstedt gelockt und dort zunächst ihr Vertrauen aufgebaut haben. „Sie waren zu Beginn jeweils acht Jahre alt“, sagt Klinge. Mittlerweile sind die Opfer 16 beziehungsweise 13. Die Masche des Angeklagten war es offenbar, die Mädchen Spiele auf Laptops spielen zu lassen. Nach und nach soll der 57-Jährige so das Vertrauen der Kinder aufgebaut haben. Immer stärker näherte er sich dann den Geschwistern an und verging sich an ihnen.

„Das besonders Fatale daran ist“, sagt Klinge, „dass der Mann bereits 2017 wegen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt worden war.“ Damals erhielt der Täter 14 Monate auf Bewährung, bei den damaligen Opfern handelte es sich aber offenbar nicht um die jetzigen Mädchen. Vor drei Jahren räumte der Angeklagte die Vorwürfe bei Gericht ein, bei den jüngsten Ermittlungen macht der 57-Jährige dagegen laut Klinge bislang keine Angaben.

Reichlich Beweismaterial sichergestellt

Rasch nach Bekanntwerden der neuen Vorwürfe wurde der Mann festgenommen, seit Ende März befindet er sich in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung seiner Badenstedter Wohnung wurde zudem laut Klinge „reichlich Beweismaterial mitgenommen“. Dabei handelt es sich um mehr als zehn Datenträger – darunter Speicherkarten, Computer und Tablets. Einen Termin für die Gerichtsverhandlung gibt es noch nicht.

Von Peer Hellerling