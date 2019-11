Hannover

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ( NPD) darf am Sonnabend protestieren. Das Verwaltungsgericht Hannover hat dem Eilantrag der Organisatoren am Freitagnachmittag stattgegeben. Die Polizei als Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt hatte die Demonstration am Donnerstagabend wegen „einer unmittelbaren Gefährdung für die öffentliche Sicherheit“ untersagt. Nach HAZ-Informationen will die Polizei noch heute Widerspruch vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen.

„Wir werden klagen, klagen, klagen“

In einer Videobotschaft meldete sich am Freitagmorgen Joost Nolte von der NPD-Jugendorganisation Junge Nationalisten (JN) zu Wort. Die Verbotsverfügung komme „wenig überraschend“ und „dementsprechend gut sind wir vorbereitet“. Die Organisatoren würden sich das Vorgehen nicht bieten lassen: „Wir werden jetzt klagen, klagen, klagen“, gibt sich Nolte in dem etwa 30 Sekunden langen Filmchen kämpferisch. „Wir sehen uns am Sonnabend in Hannover.“ Um 0.55 Uhr sei die Klage laut NPD verschickt worden.

Das Verwaltungsgericht Hannover ist die erste juristische Instanz, gegen den jetzigen Beschluss kann vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg Beschwerde eingereicht werden.

Die Polizei hatte den geplanten NPD-Aufmarsch für Sonnabend am Donnerstagabend verboten. Hintergrund waren neue Erkenntnisse aus den sozialen Medien, die nicht auf einen friedlichen Verlauf der Demo schließen ließen. Dazu zählte unter anderem ein am Mittwoch von Innenminister Boris Pistorius im Landtag präsentierter NPD-Flyer mit der Aufschrift „Rache für Karl“. NDR-Journalist Julian Feldmann hatte vor einem Jahr den NS-Kriegsverbrecher Karl M. mit dessen Vergangenheit konfrontiert, der Mann bereute nichts.

Polizeipräsident: "Physische Gewalt können wir überwinden, psychische nicht“

Die hannoversche Polizeidirektion argumentiert in ihrer Verbotsverfügung vor allem mit der "psychischen Gewalt", die die NPD-Veranstalter auf die angeführten neun Journalisten ausüben wollen. "Physische Gewalt können wir überwinden, psychische nicht - insofern sehen wir keine Alternative zum Demonstrationsverbot", sagte der hannoversche Polizeipräsident Volker Kluwe vor der Landespressekonferenz am Freitagvormittag. Aus Chatverläufen ergebe sich, dass die NPD-Veranstalter lediglich aus strategischen Gründen vom ursprünglichen Motto "Rache für Karl" abgewichen und das Motto in "Gerechtigkeit für Karl" umgewandelt hätten. Auf die Frage eines Chatteilnehmers, warum aus der Rache nun der Begriff Gerechtigkeit geworden wäre, sei geantwortet worden "so ist es besser, hatte Gründe." Kluwe: "Nach außen hin wird Gerechtigkeit verkauft, gemeint ist aber Rache."

Die Polizei führt in ihrer Verfügung auch an, dass einer der Redner der Neonazi Thorsten Heise sein soll. Dieser habe am 22. Juni geäußert "Gut hinhören, Presse. Der Revolver ist schon geladen, Herr Feldmann". Insgesamt ergebe sich aus dem Bild "ein fundamentaler Angriff auf die Pressfreiheit", dem man mit dem Verbot abwehren wolle.

Gegendemo findet definitiv statt

Unabhängig von der Entscheidung über das Verbot der NPD-Demo ruft das Bündnis „Bunt statt Braun“ zur Gegendemonstration für die Pressefreiheit auf. Diese Demo soll auch trotz eventuellem NPD-Aufmarschverbot stattfinden, die Organisatoren rechnen mit mehr als 2000 Teilnehmern.

Stichwort: Versammlungsfreiheit in Deutschland Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht in Deutschland. Eine Versammlung muss nicht genehmigt werden. Bis auf wenige Einschränkungen darf jedermann öffentliche Versammlungen (Kundgebung, Mahnwache) und Aufzüge (Demonstrationszug) veranstalten oder daran teilnehmen. Unter freiem Himmel ist in der Regel jedoch eine Anmeldung erforderlich. Sie muss spätestens 48 Stunden vor Bekanntgabe des Protests mitgeteilt werden. Außerdem muss ein Leiter der Versammlung benannt werden. Eine Behörde kann eine Versammlung verbieten oder Auflagen erlassen, wenn sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet sieht. Auch wenn im Vorfeld zu Straftaten aufgerufen wird, ist ein Verbot möglich. Mehr zum Thema: Wann darf die Polizei eine Demo in Hannover verbieten – und wann nicht?

Das war die geplante Route der Demo:

