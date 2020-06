Hannover

Die Polizei ist am Dienstagmittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz in der Innenstadt gerufen worden. Mitten in Hannover zog ein offenbar geistig verwirrter Mann lautstark pöbelnd von der Oper zur Markthalle. Gleichzeitig wedelte der 57-Jährige dabei mit einer Wasserwaage. Weil der Mann abends erneut auffiel, kam er in eine Psychiatrie.

Ein Augenzeuge berichtet der HAZ, der Mann habe ab etwa 12 Uhr gegen Mülleimer getreten und mit der Wasserwaage nach mehreren Passanten geschlagen. Als der 57-Jährige dann vor der Markthalle auf eine ältere Dame losgehen wollte, sei der Passant gemeinsam mit einem Sicherheitsmitarbeiter zur Hilfe geeilt.

Obdachloser fällt abends erneut auf

Polizeisprecherin Antje Heilmann bestätigt den Einsatz. „Der Verdächtige hat mit der Wasserwaage aber niemanden verletzt“, sagt sie. Der 57-Jährige ohne festen Wohnsitz durfte nach dem Vorfall zunächst wieder weiterziehen. Allerdings fiel der Obdachlose bereits am Abend in einer Unterkunft erneut auf. Weil der 57-Jährige auch dort herumpöbelte und eine Gefahr für sich sowie andere nicht auszuschließen war, brachte ihn die Polizei zur weiteren Behandlung in eine Psychiatrie.

