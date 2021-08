Hannover

Passenderweise klebt auf der Vespa von Andreas Gattwinkel ein Sticker mit einer „1“. Denn Gattwinkel erreichte am Sonntagvormittag als erster mit seiner orangefarbenen Vespa die Stempelstelle am Neuen Rathaus. Sichtlich erfreut drückte Dirk Bessler vom Vespa Club Hannover seinen Stempel auf den beige-farbigen Laufzettel. Die erste Station war für Gattwinkel geschafft.

35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Er ist einer von 35 Vespa-Fahrerinnen und -fahrern, die am Wochenende an der achten „German Vespa Rally“ teilgenommen haben. Vespa-Fans aus ganz Deutschland treffen sich jedes Jahr in einer anderen Region, um diese an zwei Tagen bei einer Art Schnitzeljagd zu erkunden und einen Parcours zu absolvieren. Dabei müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmte Stationen abfahren. In diesem Jahr richtete der Vespa Club Hannover das Ereignis aus, Basis für das Treffen war das Naturfreundehaus in Springe.

Zur Galerie Vespa-Fans aus ganz Deutschland haben sich am Wochenende in der Region Hannover zur achten „German Vespa Rally“ getroffen. Auf zwei Touren ging es auch zum Neuen Rathaus am Trammplatz.

Im Mittelpunkt standen zwei Routen, eine führte am Sonnabend auf rund 130 Kilometern Länge durchs Weserbergland. Am Sonntag fuhren die Vespa-Fans von Springe über Völksen nach Hannover zum Neuen Rathaus und zum Schloss Marienburg. An verschiedenen Stempelstellen wurde dokumentiert, dass die Fahrerinnen und Fahrer mit ihren unterschiedlichsten Vespa-Modellen die Stationen tatsächlich angefahren hatten. Vor dem Neuen Rathaus waren am Sonntag Dirk Bessler und Anjuli Chatterjea im Einsatz. „Das ist eine traumhafte Kulisse“, sagte Chatterjea.

Roadbook gibt Vespa-Fahrern Orientierung

Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weg finden können, gab es ein sogenanntes Roadbook zur Orientierung. Das sind DIN-A5-Zettel, auf denen Richtungspfeile mit Entfernungen die Strecke beschreiben. Um nicht dauernd anhalten zu müssen, haben sich viele Fahrer und Fahrerinnen aus einer Frischhaltebox eine Halterung gebaut. Mit mehreren Rollen konnten sie die Zettel auch unterwegs drehen. Manch einer heftete die Zettel aber auch nur an die Klammer eines Schnellhefters.

Einige Fahrerinnen und Fahrer haben sich aufwendige Halterungen für die sogenannten Roadbooks gebastelt. Quelle: Katrin Kutter

Eigentlich hätte die achte „German Vespa Rally“ bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie entschieden die Veranstalter, das Ereignis auf dieses Jahr zu verschieben. „Ich bin super glücklich, dass wir die Tour jetzt überhaupt machen können“, sagte Dirk Bessler. Nach wie vor fänden nicht viele Veranstaltungen in der Vespa-Szene statt. Eigentlich wurden auch Fahrerinnen und Fahrer aus Großbritannien, Belgien und Österreich erwartet. Wegen der Corona-Situation waren nun jedoch nur Vespa-Fans aus Deutschland dabei. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Die Siegerinnen und Sieger wurden am Sonntagnachmittag in Springe in fünf Kategorien gekürt. Dabei ging es neben dem erfolgreichen Absolvieren der Parcours und aller Stempelstellen auch darum, möglichst auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern zu kommen. Für die besten drei einer Kategorie gab es Pokale, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen Sachpreise.

