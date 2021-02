Hannover

Ein kräftiger Tritt aufs Gaspedal, und schon donnert der dunkelblaue Mazda rückwärts in die Eingangstür des Juweliergeschäfts von Lutz Huth. Das Video aus der Überwachungskamera, das der HAZ vorliegt, zeigt die professionelle und eiskalte Vorgehensweise der Einbrecher. Die maskierten Männer brauchten exakt zwei Minuten, um in der Nacht zu Mittwoch gegen 4.50 Uhr nahezu sämtlichen Schmuck aus dem Geschäft in der Kröpcke-Passage zu stehlen. Auch einen Tag danach hat die Polizei allerdings keine Spur von den Tätern und dem vor der Tat in Ahlem gestohlenen Auto.

Vor dem Rückwärtsfahren brachten die Diebe den Mazda CX5 sogar noch genau in Position. Offenbar achteten sie darauf, dass der gestohlene SUV eine Anhängerkupplung hat. Damit rammten sie die Sicherheitstür und hoben sie aus den Angeln. Sofort danach drangen zwei schwarz gekleidete Maskierte mit großen Taschen in das Geschäft ein und plünderten die gesamte Auslage. Nach wenigen Augenblicken stieß der Fahrer mit grauem Pullover und blauer Daunenweste dazu. Er räumte die zwei Vitrinen neben dem Eingang leer. Schon nach 120 Sekunden flohen die Diebe mit dem kaum beschädigten Wagen. Die Polizei traf erst zwei weitere Minuten später ein.

Juwelier Lutz Huth: „Katastrophe“

Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, bringt sogar ein Passant die Täter nicht aus der Ruhe. Er geht während des Coups am Geschäft vorbei, drinnen sammeln die drei Maskierten weiter Schmuck und Uhren ein. Juwelier Huth spricht von einer „Katastrophe“, die da nachts geschehen sei. Noch immer können er und die Polizei den Schaden nicht überblicken. Der Juwelier führt unter anderem mehrere Zehntausend Euro teure Uhren und ähnlich exquisiten Schmuck.

Die Polizei geht aktuell zwei Zeugenhinweisen nach. Der eine stammt noch aus der Tatnacht – womöglich von dem Fußgänger. Gleichzeitig werten die Beamten Spuren und das Videomaterial aus. „Aufgrund der Tatbegehung gibt es gewisse Tendenzen“, sagt Sprecher Marcus Schmieder. Was das bedeutet, verschweigt er aber. Jedoch konnte bislang niemand identifiziert, die Beute wiedergefunden oder der Mazda entdeckt werden. Diesen hatten die Diebe in der Tatnacht aus einem Carport in Ahlem gestohlen – womöglich auch gezielt.

Dritter Einbruch in wenigen Jahren

Der Fluchtwagenfahrer kümmerte sich beim Einbruch um die Beute in den beiden Vitrinen neben dem Eingang. Quelle: privat

Panzerglas, Alarm-Direktdraht zur Polizei und acht Kameras halfen so nichts. Juwelier Huth erwägt nun, nach 40 Jahren aufzugeben. „Ob ich das Geschäft weiterführen werde, bleibt abzuwarten.“ Es ist zudem nicht das erste Mal, dass sein Laden das Ziel von Dieben ist: Schon 2016 schlug die „Pink Panther“-Bande zu und fesselte sogar eine Mitarbeiterin. Nach HAZ-Informationen scheiterten zudem wenige Jahre davor Täter damit, vom ersten Stock der Kröpcke-Passage aus mit einem Presslufthammer durch die Decke zu brechen.

Laut Huth habe die Passagen-Verwaltung Schünemann GmbH nicht genügend für den Schutz unternommen. Seit Jahren habe der Juwelier im Zweifel auf eigene Rechnung für Rollgitter an der Tür oder Poller im Eingangsbereich gekämpft. Doch das sei stets „unter den fadenscheinigsten Begründungen“ abgelehnt worden. Schünemann-Geschäftsführer Christopher von Berlepsch bestreitet: Der Juwelier hätte seine Tür jederzeit von innen anpassen dürfen. „Da darf er machen, was er will.“ Auch ein schlüssiges Sicherheitskonzept mit „technisch und optisch neutralen“ Maßnahmen hätten sich die Eigentümer „sicherlich genau angeschaut“. Doch das sei immer ausgeblieben.

