Das von Abschiebung bedrohte, schwer sehbehinderte Geschwisterpaar Tale und Leonarda, erlebt nach einem HAZ-Bericht eine Welle der Hilfsbereitschaft. Mehrere Hilfsorganisationen, eine Stiftung, und der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic meldeten sich mit Unterstützungsangeboten bei der Franz-Mersi-Schule in der Südstadt. Die Förderschule für Sehbehinderte hatte den Fall mit Plakataktionen öffentlich gemacht – und sich bei Innenminister Boris Pistorius für die Kinder und ihre ebenfalls fast blinde Mutter eingesetzt. Die kleine Familie war nach einem 2018 abgelehnten Asylantrag in der Region Hannover geduldet – und sollte in der vergangenen Woche nach Montenegro abgeschoben werden. Ihre schweren Erkrankungen hatte sie in ihrem Verfahren nie geltend gemacht.

Paritätischer bietet Rechtsbeistand an

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen bot unter anderem anwaltliche Unterstützung an. Der abgelehnte Asylantrag spiegele die schwerwiegenden Umstände und den Hintergrund der Flucht nicht wider, sagte Pressereferent Uwe Kreutzer. Man hoffe, dass die Härtefallkommission eine Entscheidung treffe, mit deren Hilfe die inzwischen seit vier Jahren in Deutschland lebende Familie bleiben kann. Auch der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen und die Niedergerke-Stiftung boten Hilfe an. „Nur hier haben die stark sehbehinderten Kinder eine Chance auf adäquate Förderung und damit auf ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben“, sagte Stifter Udo Niedergerke. Ahmetovic wies in einem Schreiben an Regionspräsident Steffen Krach (SPD) als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses darauf hin, dass die Lage auf dem westlichen Balkan derzeit „extrem destabil und ungewiss“ sei. „Die Lage war noch nie so zugespitzt, wie seit Endes des Krieges in den Neunzigerjahren“, schreibt er. Fehlende Fördermöglichkeiten in Montenegro könnten dazu führen, dass die beiden Kinder schwere persönliche Schäden davontragen.

Schulleiter ist „überwältigt von der Hilfsbereitschaft in Hannover“

Er sei „überwältigt, wie viel Hilfsbereitschaft es in Hannover für das Geschwisterpaar gibt“, sagte Schulleiter Peter Walkowiak. Beiden Kindern sei die Erleichterung, nicht mehr täglich mit einer Abschiebung rechnen zu müssen, deutlich anzumerken. Wie berichtet hat die Familie mit Unterstützung der Elternratsvorsitzenden Lisa Schmoldt mittlerweile einen Antrag bei der Härtefallkommission gestellt. Dieser verschafft der Familie erst einmal Zeit, weil sie während des Verfahrens nicht abgeschoben werden kann. Die Kommission werde sich jetzt genauer mit den besonderen humanitären oder persönlichen Gründen für ein weiteres Aufenthaltsrecht befassen, heißt es in einem Schreiben der Kommission. Das Härtefallverfahren werde voraussichtlich mehrere Monate dauern.

