Im Gartentheater spielt eine Jazzband, in der Galerie erklingen orientalische Instrumente, im Georgengarten zieht eine Theatertruppe ein Gewächshaus die Allee entlang – zahllose Angebote locken Besucher an diesem Sonntag in die Herrenhäuser Gärten. Es ist ein Tag der offenen Tür der Kunstfestspiele. In den Vorjahren durften Besucher sogar umsonst den Veranstaltungen beiwohnen, jetzt müssen sie ein Ticket von 5 Euro lösen. Das sei den Corona-Vorschriften geschuldet, sagt eine Mitarbeiterin der Kunstfestspiele.

„Ein eigenes Bild von den Kunstfestspielen machen“

Tatsächlich tummeln sich auf dem Hof zwischen Orangerie, Galerie und dem Festspielzelt etliche Gäste. „Wir wollen mal in die Kunstfestspiele reinschnuppern“, sagt Dietmar Rokahr, der zusammen mit Gabi Dörries die Broschüre mit dem Tagesprogramm studiert. Viel habe er schon von den Festspielen und ihrem Kulturprogramm gehört, manches mute ein wenig sperrig an, findet er. „Heute machen wir uns selbst ein Bild und lassen uns überraschen“, sagt Dörries.

Nadja Schoeler und Dumar Lopez spazieren durch den Barockgarten und lassen sich von Jazzklängen, die von der Gartentheaterbühne herüberwehen, inspirieren. Quelle: SAMANTHA FRANSON

Einige Besucher werden vor allem von den herbstlichen Gärten angelockt, die Kunst ist für sie angenehmes Beiwerk. „Die Jazzmusik im Garten trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre bei“, sagt Nadja Schoeler, die zusammen mit Dumar Lopez durch den Barockgarten spaziert. Wenn sich die Blätter verfärben und zu Boden segeln, passe das sehr gut zur musikalischen Stimmung, sagt Schoeler.

Die Jazzer der Top Dog Brass Band spielen auf der Gartentheater-Bühne. Quelle: SAMANTHA FRANSON

Jazz Band eröffnet Programm mit Beerdigungslied

Die Top Dog Brass Band auf der Bühne des Gartentheaters beginnt ihr Programm mit einem Beerdigungslied aus New Orleans. Das passt zur Corona-Pandemie und ihren desaströsen Folgen für den Kulturbetrieb. Melodie und Rhythmus sind aber durchaus beschwingt, ein fröhlicher Trauermarsch. In der Galerie zupft das Suroor-Kollektiv an orientalischen Saiteninstrumenten und rollt einen flauschigen Klangteppich aus. Die Musik passt zu den mäandernden Fresken an Wänden und Decke.

Das Suroor Kollektiv mischt Klänge aus Ost und West. Quelle: SAMANTHA FRANSON

Theatertruppe inszeniert düstere Zukunft

Auf der langgestreckten Allee zieht eine Gruppe vom Theater an der Glocksee einen Gewächshauswagen den Weg entlang. Die Schauspieler tragen Schutzanzüge und Masken, sie sind über Schläuche mit dem Gewächshaus verbunden und atmen die Luft aus der Pflanzenwelt. Die Inszenierung ist eine Mahnung. In der Zukunft wird Sauerstoff knapp, weil der Klimawandel die Erde verwüstet hat.

Eine Gruppe des Theaters an der Glocksee zieht einen Gewächshauswagen die Allee im Georgengarten entlang. Quelle: Andreas Schinkel

Von Andreas Schinkel