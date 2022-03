Hannover

Burgdorf macht am kommenden Sonntag (13. März) den Anfang: Die Händler locken von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntagsbummel mit Autofrühling in die Innenstadt.

Aber auch Hannover will nicht länger warten. Das Antragsverfahren läuft seit zwei Wochen: Am 27. März soll „Lust auf Fahrrad“ stattfinden – der erste verkaufsoffene Sonntag seit zwei Jahren. „Eine Traditionsveranstaltung, die wir mittlerweile zum dritten Mal durchführen“, so Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft Hannover.

Verdi muss zustimmen

Alles vorbehaltlich der Zustimmung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der verkaufsoffene Sonntage grundsätzlich missfallen. Aber Prenzler ist zuversichtlich und hofft, dass die Gewerkschaft mitzieht.

Prenzler: „2020 musste die Veranstaltung pandemiebedingt ausfallen. Im Jahr darauf war daran nicht zu denken, weil sich viele Mitarbeiter in Kurzarbeit befanden und die Unternehmen ihr Überleben sichern mussten.“ Jetzt sind die Händler wieder startklar – auch das Wetter wird mitspielen. „Wir brauchen jetzt jeden Euro“, sagt Prenzler.

Für das Jahr sind noch drei weitere verkaufsoffene Sonntage geplant:

19. Juni 2022: Die „Blaulicht-Meile“. Sie reicht mittlerweile vom Steintor bis zum Opernplatz. „Die Veranstaltung hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und ist immer größer geworden“, so Prenzler.

Wurde in den Jahren vor der Pandemie immer beliebter – und größer: „Blaulichtmeile“ in Hannovers Innenstadt. Quelle: Kai Zaengel

11. September 2022: Der „Regionsentdeckertag“.

6. November 2022: „Hannover hilft – St. Martin“.

Muss ein verkaufsoffener Sonntag immer ein Motto haben?

„Ja“, sagt Prenzler. Das niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG) verlange es so. Nach der Novelle des Gesetzes 2007 müsse es einen „Anlassbezug“ geben, um überhaupt eine Ausnahmegenehmigung für eine Ladenöffnung am Sonntag zu bekommen. Ein verkaufsoffener Sonntag „einfach so“ – das ginge nicht mehr.

Von C. Perrevoort