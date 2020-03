Hannover

Die Gastronomenfamilie Özgör eröffnet am 30. März ihr viertes Stadtmauer-Restaurant in Hannover – diesmal nahe dem Lister Platz. 110 Plätze im Innenraum und noch einmal 110 Sitze auf der Außenterrasse hält das Restaurant bereit. „Unsere Gäste sitzen mit Blick auf die Eilenriede“, sagt Mitinhaber Ferit Özgör. In den Räumen residierte zuvor das karibische Restaurant Tremendo.

Der Stil ist auf das Lister Publikum abgestimmt

Die Inneneinrichtung soll auf das Lister Publikum abgestimmt sein. „Ein bisschen akademisch“, sagt Özgör. Zeitungen verzieren die Wände, Bücher stehen in Regalen, Kunstobjekte fangen Blicke ein. Das gastronomische Angebot lehnt sich an das Programm der übrigen Stadtmauer-Restaurants an. Auf der Karte stehen Fleischgerichte, Nudeln und Pizzen, aber auch Trendiges wie Bowls und Wraps. Wenn möglich, verwendet die Küche Zutaten aus regionaler Erzeugung. Es gibt ein Frühstücksbüfett, ab 12 Uhr ein Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Im September 2018 hatte die Gastronomen-Familie Özgör ihr erstes Stadtmauer-Restaurant an der historischen Stadtmauer an der Uferpromenade der Leine eröffnet, es ist damit Namenspate für die weiteren Filialen. Ein Jahr später kam das zweite in der Rathenaustraße an der Oper hinzu. Im Januar folgte die Nummer drei im Ernst-August-Carrée am Hauptbahnhof.

Von Andreas Schinkel