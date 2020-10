Hannover

Anwohner in der Straße Eggewiese in Vinnhorst sind empört. Wegen eines geplanten Neubaus in der benachbarten Hartungstraße hat die Stadtverwaltung bis 31. Dezember 2022 ein absolutes Halteverbot auf beiden Straßenseiten erlassen. Auf dem betroffenen Teilstück stehen die Verbotsschilder dicht an dicht auf dem schmalen Bürgersteig.

26 Monate Halteverbot – wegen einer Baustelle

Mehr als 26 Monate Halteverbot – den Nachbarn erscheint das unverhältnismäßig. „Wir dürfen nicht einmal mehr kurz halten, um Einkäufe auszuladen, aber auf der Baustelle passiert bisher gar nichts“, kritisiert Cornelia Fisahn. Es geht der Anliegerin nicht darum, dass sie das eigene Auto nicht mehr direkt vor dem Reihenhaus der Familie parken kann. Darauf könne sie sich einstellen.

„Aber wenn meine Mutter mit meiner betagten Großmutter zu Besuch kommt, darf sie sie jetzt nicht mehr vor dem Haus aussteigen lassen“, berichtet die Anliegerin. Das ist in dem betroffenen Straßenabschnitt der Eggewiese von Hartungstraße bis Auwiese unter der Woche nur noch vor 6 oder nach 18 Uhr erlaubt. „Meine Nachbarn wollen in einem Jahr ausziehen und vorher ihr Haus entrümpeln. Einen Container dürfen sie dafür nicht mehr vors Haus stellen.“ Die Fisahns selbst wollten in dieser Zeit ihre Hausfassade sanieren.

Anwohner wollen auch in der Woche einkaufen

Cornelia Fisahn hat einen ausführlichen Brief an Bauamt und Straßenverkehrsbehörde geschickt. „Hier wohnen nämlich nicht nur voll Berufstätige, die zu den Zeiten des absoluten Halteverbotes ohnehin nicht anwesend sind, sondern auch Rentner, Hausfrauen, Schichtarbeiter“, sagt die junge Mutter. Sie schlägt ein eingeschränktes Halteverbot auf der Straßenseite vor, an der die Reihenhäuser der Anlieger stehen. Die dann erlaubten drei Minuten zum Be- und Entladen würden schon helfen.

Vor allem auf den Bauherren sind die Nachbarn schlecht zu sprechen. Cornelia Fisahn fragt sich, warum die Firma nicht anlassbezogen mehrmals für kürzere Zeit ein Halteverbot beantragt, wenn es tatsächlich für die Bauarbeiten notwendig ist. „Das Vorgehen, einmal für die komplette Zeit eine Sperrung zu verhängen, ist eine Dreistigkeit. Das ist Bequemlichkeit, die zu unseren Lasten geht.“

Stadt entfernt Poller gegen Raser

Im Bezirksrat Nord wird die Baustelle in der nächsten Sitzung Thema sein. „Die Stadt hat auch die Poller aus der Straße entfernt, die den Verkehr ausbremsen sollten“, kritisiert CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann. Sie befürchtet, dass dann wieder mehr Raser durch die Wohnstraße fahren, in der Kinder und Senioren mit Rollator unterwegs sind.

Jagemann sieht ebenso wie Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke ( SPD) das gesamte Bauprojekt kritisch. „Es soll ein großes Gebäude mit Luxuswohnungen entstehen.“ Auf dem Eckgrundstück Hartungstraße 11 stand vorher ein Flachbau mit Ladenzeile. 2017 hatte die Firma B+T Immobilien GmbH der dort eingemieteten Arztpraxis und dem Pflegedienst gekündigt. Das hatte einen Proteststurm ausgelöst, 2700 Bürger unterschrieben damals gegen Kündigung und Abriss.

„Das habe ich noch nie erlebt“

Die SPD will nun von der Verwaltung wissen, ob der Bebauungsplan das geplante Gebäude überhaupt erlaubt. „Ich habe noch nie erlebt, dass solche Schilder zwei Jahre lang stehenbleiben. Das der Bauherr die Straße lahmlegt und die Nachbarn nicht einmal vorher fragt, ist ein Unding“, sagt Geschke.

Von Bärbel Hilbig