Hannover

Anwohner beklagen sich über Lärm, seit im Schachtebeckweg eine neue Spedition ihren Betrieb aufgenommen hat. Das Unternehmen Kaufhof/Karstadt hatte zuvor sein Lager dort aufgegeben. Im Februar vergab die Vermieterfirma das Gelände an eine Großspedition. Nachbarn in Erlenweg und Erikastraße fühlen sich seitdem stark beeinträchtigt.

Beim Bezirksrat Nord gingen zahlreiche Beschwerden ein. „Der Betrieb läuft jetzt rund um die Uhr, auch am Wochenende“, berichtet Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke (SPD). Das sei vorher nicht so gewesen. Die Lkw werden im Drei-Schicht-System be- und entladen. Durch Hubwagenfahrten und die großen Metalltore entstehe beträchtlicher Lärm. Ein besonderes Problem: Teils parken Kühllastwagen während ihrer Standzeiten auf dem Gelände. Die Nachbarn müssen das wiederkehrende Anspringen der Kühlaggregate mit anhören.

24-Stunden-Betrieb läuft neben Wohngebiet

Die SPD-Fraktion wollte von der Stadtverwaltung per Anfrage nun wissen, wie es zu der Ansiedlung der Spedition im 24-Stunden-Betrieb angrenzend an ein Wohngebiet kommen konnte. Zumal der alte Bebauungsplan dort „nicht wesentlich störendes Gewerbe“ vorsieht, und außerdem eine zehn Meter breite, dichte Bepflanzung die Nachbarschaft vom Lärm aus dem Gewerbegebiet abschirmen sollte. „Es gibt da keinen Lärmschutzwall, es gibt nichts“, sagt Geschke.

Die Stadt verweist darauf, dass sich die Nutzung der Lagerhallen nicht grundsätzlich geändert hat. Deshalb hatte die Verwaltung auch keinen neuen Bauantrag zu prüfen. Die gültige, bereits ältere Baugenehmigung sieht außerdem keine Einschränkung in Hinblick auf die Nutzungszeiten vor. Die Stadt hat die Beschwerde an das staatliche Gewerbeaufsichtsamt als zuständige Immissionsschutzbehörde weitergeleitet.

Unverständnis im Bezirksrat

Im Bezirksrat löste die Antwort Unverständnis aus. „Die Stadt hat seit 2020 ein Lärmschutzkonzept. Deshalb wundert mich die Hilflosigkeit, die hier an den Tag gelegt wird“, kritisiert Thomas Grote (Piraten). Die Antwort sei unbefriedigend und bürokratisch, meint Michael Spatzker (FDP). „Die Verwaltung zieht sich darauf zurück, dass kein Umnutzungsantrag gestellt wurde, und sie deshalb nichts zu entscheiden hat.“

Das Gewerbeaufsichtsamt werde mit dem neuen Mieter sprechen, berichtet Geschke. „Ich sehe allerdings wenig Hoffnung darin.“ Der Bezirksrat will nun versuchen, einen anderen Hebel zu finden. Vielleicht gebe es im neuen Lärmschutzkonzept dafür einen Ansatz, meint Monika Neveling (Grüne).

Für SPD-Fraktionschef Sven Abend ist der Fall unabhängig vom Ausgang der Bemühungen auch Anlass, in Zukunft anders vorzugehen. „Wir müssen zukünftig bei Gewerbeansiedlungen vorsichtig sein und bei den Bebauungsplänen aufpassen, was zugelassen werden soll.“

Von Bärbel Hilbig