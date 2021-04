Hannover

Fast 30 Gäste haben sich für den Stadtrundgang angemeldet, alle kommen pünktlich. Noch scheint die Sonne, für den Nachmittag sind an diesem Sonntag Regenschauer angesagt, aber das ist egal. Stadtführer Florian Meyer muss auch keinen Spazierstock hochrecken, um seine Gruppe zusammenzuhalten, niemand kann verloren gehen. Der Rundgang durch Hannover findet am Bildschirm statt, von Panoramafoto zu Panoramafoto. Zwar möchte man hier und da die Stadt lieber live erleben, die Gerüche in der Markthalle einatmen, das muntere Geplapper auf dem Ballhofplatz hören, aber unterhaltsam und informativ ist die virtuelle Stadtführung allemal.

Videokonferenz mit Stadtführer

„Sie sehen das, was auf meinem Notebook zu sehen ist“, sagt Stadtführer eingangs und lächelt freundlich. Man sieht den jungen Mann im bunten Hemd auf der rechten Bildschirmseite, darunter sortieren sich die Teilnehmer im Passbildformat. Wir sind zu einer Videokonferenz zusammengekommen und das bedeutet: Jeder kann jeden sehen und hören, wenn die Kameras und Mikrofone an den eigenen Rechnern angeschaltet sind. Kann man aber auch abschalten.

Der virtuelle Stadtrundgang beginnt am Hauptbahnhof. Quelle: Katrin Kutter

„Gleiten“ am roten Faden entlang

Die Tour beginnt am Hauptbahnhof und gleitet am roten Faden entlang, Hannovers berühmtem Pinselstrich auf Straßen und Plätzen. „Gleiten“ trifft es tatsächlich ganz gut, denn die Panoramafotos gehen ineinander über. An einem interaktiven Klick-Punkt, etwa in einem Torbogen, öffnet sich eine neue Ansicht. Meyer verweilt kurz vor dem Hauptbahnhof und erklärt das Ernst-August-Denkmal (“Unterm Schwanz“), um dann weiter Richtung Opernhaus zu zu schwenken. Wir blicken von oben schräg auf das klassizistische Gebäude, Drohnen-Perspektive. Der Stadtführer zoomt uns näher heran, zeigt Details in der Fassade und geleitet uns dann mit ein paar Klicks weiter zum Neuen Rathaus.

Die 360-Grad-Panoramabilder hat die Hannover Tourismus- und Marketinggesellschaft (HMTG) auf ihrer Website schon länger im Repertoire. „Jetzt machen wir daraus virtuelle Stadtrundgänge mit einem echten Gästeführer“, sagt HMTG-Sprecherin Maike Scheunemann. An einem ersten Testlauf vor einiger Zeit nahmen 40 Personen teil, eine Überraschung. „Dabei hatten wir das Angebot nur in den sozialen Medien beworben“, sagt sie.

Stadtführer Florian Meyer erklärt das Neue Rathaus. Quelle: Katrin Kutter

Stadtführer erzählt Anekdoten

Auch jetzt sitzen fast 30 Besucher an den Bildschirmen, lehnen sich entspannt zurück und genießen die Stadtansichten. Kunsthistoriker Meyer hat das Neue Rathaus verlassen und ist inzwischen in der Altstadt angekommen. Immer wieder illustriert er seine Ausführungen zur Stadthistorie mit munteren Anekdoten.

Lesen Sie auch 360-Grad-Panorama-Bild: So sieht Hannover von oben im Januar aus

So erzählt er, warum der bronzene Oskar Winter auf dem gleichnamigen schmiedeeisernen Brunnen am Holzmarkt keinen Bart trägt, obwohl dieser eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts zum modischen Accessoire gehörte. „Die Skulptur wurde im Krieg zerstört, und danach wollte man einen glatt rasierten Oskar Winter als Brunnen-Statue haben“, erzählt Meyer. Heutzutage wäre der Eisenwarenhändler vermutlich wieder als hipper Vollbartträger dargestellt worden.

Der Große Garten von oben. Die Stern-Symbole zeigen an, wo sich weitere Ansichten öffnen. Quelle: Katrin Kutter

Barockgärten ohne Blütenduft

Nach der Altstadt lädt uns Meyer auf einen Abstecher nach Herrenhausen ein und erklärt die barocken Gärten, zumeist aus der Vogelperspektive. Hier vermisst man das Livererlebnis am meisten – den Duft der Blüten im Frühling, das Plätschern der Brunnen, den Gesang der Vögel.

Eine Stunde und 20 Minuten dauert der Rundgang. Und selbst Hannoveraner dürften viel Neues über ihre Stadt erfahren haben. Eintritt musste niemand zahlen, die virtuelle Stadtführung ist kostenlos. „Wenn das gut angenommen wird, planen wir virtuelle Ausflüge zum Deister und Steinhuder Meer“, sagt Scheunemann. Infos gibt es auf der Website www.visit-hannover.com

Von Andreas Schinkel