Hannover

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Hannover: Die Retter sind am Montagmittag nach Bemerode gerufen worden, weil sich ein Vogel in der Außenverkleidung eines Mehrfamilienhauses verfangen hatte. Der kleine Star saß am Ortskamp in einem Metallprofil in zwölf Metern Höhe fest und kam nicht mehr von selbst hinaus. „Passanten und Bewohner wurden auf die Notlage des Tieres aufmerksam“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Die Retter mussten mit einer Drehleiter sogar schweres Gerät einsetzen, da am Haus keine tragbare Leiter aufgestellt werden konnte.

Weil die Rettung nicht anders möglich war, setzte die Feuerwehr eine Drehleiter ein. Quelle: Feuerwehr

Über das Dach näherten sich die Feuerwehrleute dem kleinen Vogel, ein Retter wurde dabei mit Auffanggurt und Seilen gesichert. „Behutsam befreite er den Star aus seiner Zwangslage“, sagt Pawlak. Weil sich das Tier an einem Bein verletzt hatte, konnte es nicht sofort wieder freigelassen werden. Die Feuerwehr brachte den Vogel in einer Transportbox zur weiteren Behandlung in die nahe gelegene Tierärztliche Hochschule.

Von pah