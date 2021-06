Hannover

Am Montag soll der Aufbau beginnen: Angesichts sinkender Inzidenzen startet in Hannover auf dem Schützenplatz noch in diesem Monat ein großes Spektakel mit Riesenrad, Achterbahn und Kettenkarussells. Rund 80 Schausteller beteiligen sich an der Veranstaltung namens „Hanno Park“, die dort vom 25. Juni bis zum 25. Juli über die Bühne geht.

„Licht am Ende des Tunnels“

„Wir wollen den Menschen in Hannover endlich wieder etwas bieten“, sagt Fred Hanstein, Präsident des niedersächsischen Schaustellerverbandes. „Die Leute sind heiß darauf, ein bisschen Spaß zu haben.“ Viele Schausteller hatten unter der Pandemie schwer zu leiden: „Für uns ist das jetzt auch ein Licht am Ende des Tunnels“, sagt Hanstein. „Wir hoffen, dass die Durststrecke jetzt zu Ende geht.“ Ein Ersatz für das deutlich größere Schützenfest sei die Veranstaltung nicht, betont Hanstein. Dieses war in diesem Jahr schon zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden.

Rechtlich gilt das „Hanno Park“-Event nicht als Volksfest, sondern als „temporärer Freizeitpark“, wie er nach der Corona-Verordnung des Landes zulässig ist. Eingezäunt wie ein geschlossenes Parkgelände ist der Schützenplatz ohnehin. Der Eintritt zum „Hanno Park“ soll zwei Euro kosten. „Das ist ein Hygienebeitrag“, sagt Hanstein.

Bis zu 9000 Besucher erlaubt

Den „Hanno Park“ dürfen bis zu 9000 Menschen zeitgleich besuchen. Beim Herbstvergnügen im vergangenen Oktober waren es nur 4000 Gäste gewesen. Ein negatives Testergebnis ist nicht nötig, Besucherinnen und Besucher müssen sich am Eingang auch nicht registrieren lassen. „Wir arbeiten mit einem Ampelsystem“, sagt Hanstein. „Im Internet können die Menschen verfolgen, wie voll es gerade ist und ob sie kommen können.“

Eine Maskenpflicht gilt auf dem „Hanno Park“-Gelände nur beim Schlangestehen sowie in Fahrgeschäften. „Wir haben ein gutes Hygienekonzept, das eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt ist“, sagt Hanstein. Welche Attraktionen auf dem Schützenplatz genau geboten werden, wollen die Schauspieler Ende der nächsten Woche verraten. Die Abstände zwischen Buden und Fahrgeschäften werden dabei deutlich größer sein als bei gewöhnlichen Volksfesten: „Die Menschen werden mehr Platz zum Bummeln haben, und wir richten Ruhezonen ein“, sagt Hanstein. Festzelte solle es nicht geben, Biergärten hingegen schon.

Das „Hanno Park“ ist vom 25. Juni an jeweils mittwochs bis freitags von 15 bis 23 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 14 Uhr an geöffnet. Montags und dienstags ist Ruhetag.

Von Simon Benne