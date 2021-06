Hannover

Fünf Etagen mit Laboren, Werkstätten, Büros und Schulungsräumen: Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) baut im Wissenschaftspark Marienwerder ein Ausbildungszentrum. Durch das neue Gebäude entsteht auch mehr Platz im Stöckener VWN-Werk für die Produktion des neuen Elektrobullis ID Buzz.

„Schönes Entree in den Wissenschaftspark“

Den Architektenwettbewerb für das Projekt mit 8000 Quadratmetern Nutzfläche hat das hannoversche Büro Mosaik-Architekten gewonnen. Die Juryvorsitzende Hilde Léon lobte, dass der Entwurf „ein schönes Entree in den Wissenschaftspark“ bilde.

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet in Hannover jährlich 135 Ausbildungsplätze in insgesamt zehn verschiedenen Berufen und fünf Duale Studiengänge an. Personalleiterin Nassia Zdravkova sieht in dem Neubau eine „einmalige Chance“, alle Ausbildungseinheiten wieder unter einem Dach zu vereinen. Das Projekt sein ein Bekenntnis zum Standort Hannover – auch weil das Gebäude mit seiner offenen Raumstruktur „Möglichkeit zur Nutzung für vielfältige Veranstaltungen weit über das Thema Ausbildung hinaus“ biete.

„Innovation und Kreativität“

Die Volkswagen-Immobilientochter VWI will das 10.000 Quadratmeter große Grundstück an der Kreuzung von Hollerithallee und Garbsener Landstraße von der Stadt Hannover kaufen. Eine gute Architektur solle zum Ausdruck bringen, „dass es dort um Innovation und Kreativität geht“, betonte Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber.

Das geplante Gebäude bietet über dem langgestreckten Seitenflügel eine Dachterrasse sowie im Inneren grüne Höfe, um die sich die Werkstätten und Lernräume anordnen. VWN-Akademiechef Olaf Böker sagte, mit dem Neubau wolle das Unternehmen „die Attraktivität, eine Ausbildung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge zu starten, weiter steigern“. Die Kosten für das Projekt hatte VWN-Chef Carsten Intra unlängst mit 22 Millionen Euro veranschlagt.

Von Conrad von Meding