Es sollte ein Frühlingserwachen für die Stadt sein, und auch das Wetter spielte mit: Bei strahlendem Sonnenschein kamen rund 160.000 Menschen zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt von Hannover. Doch lag die Besucherfrequenz damit rund 25 Prozent unter dem Niveau vergangener Verkaufssonntage. Wirtschaftlich sieht es noch schlechter aus: Der Umsatz blieb sogar 50 Prozent hinter den Erwartungen zurück.

„Das ist ein schlechtes Ergebnis und sehr bitter für uns“, sagte Martin Prenzler, Sprecher der City-Gemeinschaft am Sonntagabend. Es zeige sich, dass sich die Menschen erst wieder an das Einkaufen und Flanieren in der Innenstadt gewöhnen müssten. Zudem habe der verkaufsoffene Sonntag eine kurze Vorlaufszeit gehabt. Bis vor etwa drei Wochen sei noch nicht klar gewesen, ob die Corona-Regeln diese Veranstaltung überhaupt zulassen würden.

Genießen den Bummel: Antonio und Sonia Nascimento aus Hameln. Quelle: Samantha Franson

Dagegen hatte das gute Wetter Hoffnung gemacht. Tatsächlich war die Innenstadt am frühen Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein gut gefüllt – und den Besuchern gefiel es. „Das ist richtig super und tut mal so richtig gut“, sagte Antonio Nascimento aus Hameln. Er genieße solche gemütlichen Einkaufssonntage und würde sich diese auch häufiger wünschen.

Auch Adrian Angermann und Lina Ebbecke aus Hannover genießen den Bummeltag. Man achte schon immer noch darauf, wie viele Menschen um einen herum seien, aber unwohl fühle man sich nicht, sagt Angermann. „Ich finde verkaufsoffene Sonntage schön“, ergänzt Ebbecke.

Unterwegs: Lina Ebbecke und Adrian Angermann shoppen beim verkaufsoffenen Sonntag. Quelle: Samantha Franson

„Wir haben alle verlernt, wie sich das anfühlt“, sagt auch Händler-Sprecher Prenzler. Auch deshalb sei es so wichtig gewesen, dass dieser verkaufsoffene Sonntag habe stattfinden können, nachdem man sich zwei Jahre lang mit einer Absage nach der nächsten habe abfinden müssen. Und daher fühle sich jetzt fremd und neu an, was früher normal gewesen sei. „Die Menschen haben verlernt zu genießen“, so Prenzler.

Aktionen rund ums Fahrrad fahren

Das zeige sich auch in den Zahlen über den verkaufsoffenen Sonntag hinaus. In der Woche, von Montag bis Donnerstag, lägen die Kundenfrequenzen immer noch rund 20 Prozent unter dem Niveau vor der Corona-Krise, so Prenzler. An den Wochenenden, also Freitagnachmittag und sonnabends, sei die City dagegen wieder so voll wie früher. „Uns fehlen zu den Spitzentagen vielleicht noch zwei oder drei Prozentpunkte – das ist marginal.“

Viel los in der City: Trotzdem sind die Händler mit den Umsätzen unzufrieden. Quelle: Samantha Franson

Wie jeder verkaufsoffene Sonntag hatte auch dieser ein tragendes Thema: An mehreren Standpunkten in der City informierten Firmen, Organisationen und die Stadt über das Thema Fahrrad. So gab es am Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof eine Fahrradwasch-Anlage. Am Platz der Weltausstellung konnte man sein Rad nach dem langen Winter durchchecken lassen – ein beliebter Service angesichts langer Wartezeiten in den Fahrradwerkstätten.

Fahrrad: Verkaufsoffene Sonntag brauchen immer ein Thema, das niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten verlangt es so. Quelle: Samantha

Insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage sind für dieses Jahr in Hannovers City geplant. Nächster Termin ist der 19. Juni, zentrales Thema ist dann die „Blaulichtmeile“, bei der sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste präsentieren. Am 11. September ist Regionsentdeckertag und am 6. November gibt es einen Martinsumzug.