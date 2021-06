Hannover

Telefonklingeln, das nicht endet, und eine Warteschlange vor der Praxis bis auf die Straße: Davon berichten Mitarbeiterinnen von Hausärzten vom Montag, dem ersten Tag nach der Aufhebung der Impfpriorisierung. Stefanie Dörner-Hoppe beispielsweise kann eigentlich keinen Unterschied zwischen der vergangenen Woche und diesem Montag feststellen: Das liegt aber daran, dass schon in den vergangenen Wochen die Telefone in der Praxisgemeinschaft in der List ohne Unterbrechung geklingelt haben, berichtet die Medizinische Fachangestellte.

Mitarbeiterinnen sind wegen des Stresses krank geworden

„Bei uns standen die Menschen heute in einer Schlange vor der Praxis“, erzählt eine andere Arztmitarbeiterin, die in einer Praxis im Süden Hannovers arbeitet. Und alle wollten einen Impftermin haben, denn am Telefon ging nichts mehr in der Praxis. Durch den Stress der vergangenen Wochen seien einige Mitarbeiterinnen in der Praxis inzwischen dauerhaft krank, deshalb sei der heutige Ansturm der Impfwilligen noch schwerer zu bewältigen gewesen, erläutert die 52-Jährige. Schon am Vormittag sei das E-Mail-Postfach der Praxis voll gewesen mit Anfragen von Menschen, die sich zum Impfen anmelden wollten.

Immer wieder sei es auch zu besonders unangenehmen Vorfällen gekommen, sagt die Praxismitarbeiterin. Eine Kollegin sei sogar angespuckt worden, berichtet sie, weil der Patient nicht sofort einen Impftermin bekam. „Das ist alles nicht zu schaffen“, sagt die Medizinische Fachangestellte. Und viele Impfwillige vergäßen, dass eine Hausarztpraxis auch schwer kranke Patientinnen und Patienten behandeln müssten.

„Andrang ist nicht so schnell vorbei“

Die Mitarbeiterin einer Arztpraxis in Hannover-Ahlem berichtet aber auch von viel Verständnis und viel Lob für die Arbeit, die es von Patientinnen und Patienten gibt. Wir bestellen immer viel Impfstoff, aber nicht alles wird geliefert, erläutert die 54-Jährig.

In der Praxis in der List, in der Dörner-Hoppe arbeitet, wird jetzt über die Schaltung einer weiteren Telefonleitung nachgedacht. Denn zum einen hielten die Akkus der Telefone im Dauerbetrieb nicht mehr lang genug. Zum anderen brauche man dringend eine Leitung, auf der es nicht ständig klingele, falls es in der Praxis einen Notfall gebe. Der Ansturm wird jedenfalls nicht so schnell vorbei sein, da ist sich Dörner-Hoppe sicher.

