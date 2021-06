Hannover

Seit dem Wochenende hat Niedersachsen seine Coronaregeln gelockert. Diese Woche könnte es in Hannover weitere Erleichterungen geben, falls die Inzidenz in der Region an fünf Werktagen in Folge stabil unter 10 liegt. Und dann gibt es diese Woche noch einige andere wichtige Termine.

Diskussion um Fluglärm

Am Flughafen Hannover-Langenhagen beklagen Anwohner immer wieder die Belastung vor allem durch den nächtlichen Fluglärm. Quelle: Moritz Frankenberg

Wie viel Lärm müssen Anlieger des Flughafens aushalten? Wann steht ihnen Geld für Lärmschutz zu? Wie steht es mit einem Nachtflugverbot und den wirtschaftlichen Folgen? Montag gibt es dazu eine Anhörung im niedersächsischen Landtag.

Prozess gegen Autofahrer

Am Amtsgericht läuft Montag eine Verhandlung gegen einen Autofahrer, der im Oktober 2020 unter Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht haben soll. Bei dem Unfall wurden auch Kinder verletzt. Der Verursacher hat Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Er sagt, er habe erst nach dem Unfall und „aus Versehen“ aus einer Wodkaflasche getrunken.

Kommen Klimaanlagen in Grundschulen?

Über den Infektionsschutz für Kinder und Mitarbeiter in Schulen wurde viel diskutiert. Inzwischen fördert das Bundeswirtschaftsministerium den Einbau von stationären Frischluft-Klimaanlagen in Kindergärten und Grundschulen. Für die CDU-Fraktion ist das Anlass, das Thema am Mittwoch im Schulausschuss der Stadt Hannover aufzugreifen. Die Forderung: Die Stadtverwaltung soll schnell Anträge stellen, da die Vergabe der Fördermittel im Windhund-Prinzip erfolgt.

Leinen los für die Leinewelle

Geben Geld für das Surfprojekt Leinewelle: Matthias Herter (li.) von Meravis und Gregor Baum (re.) von der Baum Unternehmensgruppe mit Initiator Heiko Heybey am künftigen Standort in der Altstadt von Hannover. Quelle: Sascha Wolters

Seit acht Jahren läuft die Planung, nun geht es los. Donnerstag wird der Grundstein für die Leinewelle gelegt. Viele Bürger und Unternehmen beteiligen sich an der Finanzierung des Surf-Spots in Landtagsnähe. Die Initiatoren erhoffen sich von dem Funsport-Projekt einen kräftigen Imagegewinn für die Stadt.

Hilfe für Kitakinder

Aktuell können alle Kinder wieder in die Kita gehen. Während der Lockdown-Phasen lief oft nur eine Notbetreuung. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Wie haben sich die Einschränkungen in der Pandemie auf Kinder ausgewirkt? Im Jugendhilfeausschuss der Region Hannover geht es Donnerstag um die Sprachförderung für Kinder in der Kita. Ein Bericht zeichnet ein düsteres Bild. Kita-Schließungen, Quarantäne und Notbetreuung haben vor allem mehrsprachige Kinder in ihrer Sprachentwicklung ausgebremst. Gibt es Wege, dies trotz des Personalmangels in den Kitas auszugleichen?

Freundschaftsspiel von Hannover 96

Am Sonnabend tritt Hannover 96 zu einem Freundschaftsspiel gegen den FC St. Pauli an. Die Partie startet um 15 Uhr in der heimischen HDI-Arena.

Die Recken sind gefordert

Freude nach dem Sieg gegen die MT Melsungen: Johan Hansen, Petar Juric, Martin Hanne und Ivan Martinovic. Quelle: Eibner-Pressefoto/Roland Sippel via www.imago-images.de

Ein spannendes Spiel der Recken steht am Sonntag in der ZAG-Arena an der Expo-Plaza bevor. Der TSV Hannover-Burgdorf trifft dort um 15.30 Uhr auf den SC DHfK Leipzig. Das Team aus Leipzig liegt in der Tabelle der Handball-Bundesliga aktuell einige Plätze vor den Recken.

