Waldhausen

Das in den Sechzigerjahren gebaute Vereinsheim des Vereins für Rasenspiele (VfR) 1906 ist veraltet und muss saniert werden. Die an der Gustav-Brandt-Straße 82 in einem Waldstück gelegene Heimstätte des Rugbyclubs weist verschiedene Mängel auf, deren Behebung 92 000 Euro kosten soll. Der Bezirksrat Döhren-W...