Die Wolfstraße in Waldheim ist derzeit – was Bautätigkeiten betrifft – einer der Hotspots in Hannover. Am westlichen Ende zeigt das Neubauprojekt Waldheimer Tor klare Kante, am östlichen Ende sind die Umrisse des Erweiterungsbaus des Wilkening-Pflegezentrums schon gut zu erkennen, und dazwischen ist die Wolfstraße gesperrt, weil sie von Grund auf saniert wird.

Lärm soll keine Rolle spielen

In dem teils drei-, teils viergeschossigen Neubau Waldheimer Tor der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr werden 13 Wohnungen Platz finden. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit ihren Balkonen sind aus Lärmschutzgründen – an der Westseite befindet sich die Nord-Süd-Eisenbahntrasse – großteils zur Liebrechtstraße hin ausgerichtet, die Rückfront ist in den oberen Etagen überwiegend geschlossen. Lediglich im Erdgeschoss hat das Architektenbüro RTW zwei Wohnungen mit Außenterrassen geplant, die direkt an der Bahnstrecke liegen. „Da wird der Lärm der Züge aber drüber weggehen, außerdem haben wir in dem ganzen Komplex Schallschutzfenster nach neuestem Stand der Technik verbaut“, erläutert Architekt Karl Prange.

So wird sich das Waldheimer Tor präsentieren, wenn der Bau fertiggestellt ist. Quelle: Architektenbüro RTW

Rund 250 Interessenten

Die Wohnungen sollen, so das Versprechen von Heimkehr-Vorstand Martin Schneider, einen Quadratmeterpreis von 10 Euro nicht übersteigen. Die offizielle Vermarktung beginnt am 1. Oktober dieses Jahres, doch schon jetzt stehen laut Schneider 150 Interessenten auf der Liste für die Zwei- und 100 auf jener für die Dreizimmerwohnungen. Eine Besonderheit weist das Waldheimer Tor im Tiefgeschoss auf: Hier werden 17 Einstellplätze für Pkw geschaffen. Diese werden mit einem Aufzug ins Untergeschoss befördert und dort per Parkplatten auf freie Flächen verschoben.

Das Neubauprojekt Waldheimer Tor soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein – die Umrisse sind schon klar erkennbar. Quelle: Michael Zgoll

Drei neue Geschäfte

Im Erdgeschoss wird es drei neue Geschäfte geben. In ein Ladenlokal wird die Bäckerei Göing – wieder – einziehen, in ein zweites – ebenfalls wieder – ein Schreibwarengeschäft mit Poststelle. Das dazwischen liegende Ladenlokal mit einer Größe von 40 Quadratmetern, so Prange, sei allerdings noch nicht vermietet. An der Seitenfront der Wolfstraße hat sich inzwischen auch eine dauerhafte Veränderung ergeben: Der Fahrradladen ist Geschichte, dafür hat sich dort ein kleiner Einkaufsmarkt etabliert. Fertiggestellt werden soll das Waldheimer Tor im Frühjahr 2021.

Keine Klagen mehr

Hatte es in der Vergangenheit bezüglich des Waldheimer Tors vornehmlich Beschwerden vonseiten der Nachbarn und Bezirksratspolitiker rund um die unübersichtliche Verkehrssituation gegeben, wurde die Dr. med. Ernst-August Wilkening Pflegeheime GmbH von einigen Anwohnern eher mit grundlegender Kritik bedacht: Ihnen passte es nicht, dass im Stadtteil noch mehr Pflegeplätze geschaffen werden. Doch auch hier haben sich die Wogen geglättet, wie Geschäftsführer Martin Leben sagt, es seien auch keine Klagen mehr anhängig.

Die Erweiterung des Wilkening-Pflegeheimkomplexes an der Ecke von Wolfstraße und Am Schafbrinke ist inzwischen schon weit vorangeschritten. Quelle: Michael Zgoll

Blick auf die Eilenriede

Im Erweiterungsbau an der Ecke von Wolfstraße und Am Schafbrinke wird das Unternehmen in 49 Zimmern 57 Pflegebetten unterbringen. Die Klientel sind vorwiegend Pflegebedürftige mit seelischen Erkrankungen. Es wird großzügig verglaste Wohnzimmer mit Blick auf die Eilenriede geben, im Zuge der 10-Millionen-Euro-Investition entsteht zudem eine 300 Quadratmeter große Dachterrasse, auf die bettlägerige Bewohner bei schönem Wetter gebracht werden können. Das bereits bestehende parkähnliche Anwesen auf der Rückseite der Einrichtung wird durch einen Innenhof am Anbau erweitert. Der Zugang zu diesem Neubau ist nur über den bereits existierenden Haupteingang sowie einen verglasten Verbindungsgang möglich.

Eröffnung im Sommer 2021

Das für April 2020 geplante Richtfest, so Martin Leben, sei der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen – doch ansonsten habe das Virus die im Oktober 2019 begonnenen Arbeiten nicht behindert. „Wir sind voll im Zeitplan“, sagte der Geschäftsführer, die Eröffnung des Erweiterungsbaus sei für Sommer 2021 geplant.

Wolfstraße wird saniert

Ein jahrelanges Ärgernis war der schlechte Zustand der Fahrbahn der Wolfstraße. Die Schlaglöcher hatten schließlich derartige Formen angenommen, dass die auch von Üstra-Bussen genutzte Straße zur Tempo-30-Zone erklärt wurde. Jetzt hat die Stadt die versprochene Grunderneuerung in Angriff genommen. Seit einigen Tagen ist der Abschnitt zwischen Liebrechtstraße und Durchgang zur Brandensteinstraße gesperrt, abschnittweise wird die Baustelle im Laufe des nächsten halben Jahres Richtung Osten wandern. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Trasse zwischen Brandensteinstraße und der Gasse Roßkamphof, der dritte reicht vom Roßkamphof bis vor die Kurve Am Schafbrinke. Als Letztes wird der dortige Kurvenbereich saniert.

Die Wolfstraße wird grunderneuert – und ist rund ein halbes Jahr in wechselnden Abschnitten gesperrt. Quelle: Michael Zgoll

Umleitung für Autos

Der Autoverkehr wird in den kommenden Monaten über Zeißstraße und Am Schafbrinke in beide Richtungen umgeleitet, ortskundige Pkw-Fahrer finden ihre Wege aber augenscheinlich auch durch das Wohnquartier zwischen Liebrechtstraße und Am Schafbrinke. Dieses Problem wird in der nächsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel eine Rolle spielen, da die SPD-Fraktion zu diesem Thema eine Anfrage und einen Antrag vorbereitet hat.

Freie Fahrt für Radler

Für Radfahrer und Fußgänger gibt es am Rand der Baustelle Wolfstraße eine freie Gasse, zudem bietet ihnen die benachbarte Eilenriede Ausweichmöglichkeiten. Die Buslinien 128 und 134 leitet die Üstra über Zeißstraße und Salzburger Straße um. Die Haltestelle Liebrechtstraße ist um rund 150 Meter an die Salzburger Straße/Ecke Wolfstraße verlegt worden, die Stopps Wolfstraße und Roßkampstraße entfallen während der Bauarbeiten.

Von Michael Zgoll