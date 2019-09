Waldheim

Der geplante Neubau des Wohn- und Geschäftshauses Waldheimer Tor am nördlichen Ende der Liebrechtstraße sorgt im Stadtteil für Unruhe. In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel beklagte Anwohner Andreas Hüsig die „katastrophale Verkehrssituation“, die durch das Aufstellen von Laden-Ersatzcontainern an der Ecke Wolfstraße entstanden sei. Es würden Parkplätze für die Kunden fehlen und Radfahrer, Fußgänger sowie Autofahrer kämen sich am Rande der Eilenriede oft ins Gehege. In einem Punkt konnte Stadtbezirksmanager Sven Berger schnelle Entlastung versprechen: Die Wertstoffcontainer sollen während der Bauphase an die Ecke Am Schafbrinke / Graefenhainweg versetzt werden.

Bäckerei bezieht ebenfalls Container

Die Stadt wisse, so Berger, dass der neue Platz für die Wertstoffcontainer nicht optimal sei. Doch einen besseren Standort gebe es nicht im Stadtteil, und die – sicher nicht gewünschte – Alternative sei, diese Behälter überhaupt nicht mehr in Waldheim aufzustellen. Der Stadtbezirksmanager versprach aber, dass die Tonnen wieder an den alten Platz zurückkehren, sobald das Waldheimer Tor fertiggestellt ist.

Die Wertstoffcontainer sollen während der Bauarbeiten am Waldheimer Tor an die Ecke von Am Schafbrinke und Graefenhainweg umziehen. Quelle: Michael Zgoll

Laut Karl Prange vom hannoverschen Architekturbüro RTW wird die Bäckerei Göing, die derzeit noch in der eingeschossigen Ladenzeile an der Liebrechtstraße angesiedelt ist, Anfang September ebenfalls in die Container am Waldrand umziehen. Der Abriss der alten Gebäude soll im Oktober beginnen. Der offene Bücherschrank, so Prange, werde auf der anderen Seite der Liebrechtstraße wieder aufgestellt, die Uhr vorübergehend eingelagert.

Turm mit vier Geschossen

Der Investor Calenberger Wohnbau Gesellschaft plant einen Neubau, der entlang der Liebrechtstraße drei Geschosse haben soll, in einem kleinen Turm an der Ecke Wolfstraße sogar vier. Im Unterschoss gibt es eine Tiefgarage, im Erdgeschoss eine Ladenzeile und darüber rund ein Dutzend Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. Späterer Eigner wird die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr sein.

Die Tage der alten Ladenzeile sind gezählt, hier wird der drei- bis vierstöckige Neubau mit Namen Waldheimer Tor errichtet. Quelle: Michael Zgoll

Gegen Ende der Debatte über das Waldheimer Tor stellte CDU-Bezirksratsfrau Stefanie Matz noch eine Frage in den Raum: ob die Taxenhalteplätze, die vorübergehend an die Liebrechtstraße verlegt wurden, für die Dauer der Bauarbeiten am Waldheimer Tor nicht vollends verschwinden könnten, um mehr Platz für parkende Privat-Pkw zu schaffen. Die Zahl der Menschen, die an diesem Halteplatz direkt in ein Taxi steigen, sei ihrer Ansicht nach gering; die meisten Kunden – etwa aus den umliegenden Arztpraxen – würden ein solches Fahrzeug doch sowieso telefonisch ordern. Hans-Heiner Schlesier vom Stadtplanungsamt versprach, dass die Verwaltung diesen Vorschlag prüfen werde.

Kommentar: Bauprojekte mit Verspätung Es gibt etliche Neubauprojekte in Döhren-Wülfel, bei denen man sich derzeit nur auf eins verlassen kann: dass man sich auf Versprechungen über Zeitabläufe nicht verlassen kann. Wie lange liegt das Areal des ehemaligen Finanzgerichts an der Peiner Straße schon brach? Viele Jahre, deutlich länger als gedacht. Wann rollen die Bagger für die Bauprojekte Waldheimer Tor oder die geplanten Wohnhäuser am Senator-Eggers-Weg in Waldheim endlich an? Etliche Monate später als gedacht, mindestens. Mit wie vielen Verzögerungen hat die Neubausiedlung Vitalquartier in Mittelfeld zu kämpfen? Es waren schon mehrere. Und wer ist schuld? Es immer wieder Unwägbarkeiten, mit denen ein Bauherr nicht unbedingt rechnen muss: Auseinandersetzungen mit Nachbarn etwa, die mit Nachdruck ihre Interessen vertreten. Und dann ist da auch noch das Bauamt, ein Nadelöhr, das den Gang der Dinge mit seinen spät erteilten Baugenehmigungen oft erheblich verzögert. Insofern sollten die Waldheimer, die derzeit berechtigterweise auf ein paar Mängel rund um das Bauprojekt Waldheimer Tor hinweisen, ihren Unmut nicht überborden lassen – hier ist immerhin absehbar, dass die bestehende, wahrlich nicht ansehnliche Ladenzeile bald durch ein schickes Wohn- und Geschäftshaus ersetzt wird.

Von Michael Zgoll