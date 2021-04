Hannover

Das Motto des Abends gibt der hannoversche Rapper Fede 404 vor, vermutlich unabsichtlich: „Ich habe keine Zeit für zweite Geige spielen“, singt er im Berliner Willy-Brandt-Haus und leitet damit den von der SPD Hannover organisierten Bürgerdialog mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz ein. Mehr als 400 Interessenten aus Hannover haben sich am Dienstagabend per Video zugeschaltet und Scholz Fragen gestellt – vor allem zur Corona-Krise.

Der SPD-Mann tritt wie gewohnt auf, im seriösen Anzug, mit nahezu unbewegter Miene, sortiert und souverän. Rapper Fede 404, mit bürgerlichem Namen Federico Battaglia, darf die erste Frage stellen. „Alle Auftritte sind ausgefallen, alle Clubs sind dicht. Wie soll es für uns Künstler nach der Pandemie weitergehen?“, fragt er den Vizekanzler.

Scholz vertraut auf Impffortschritte

Scholz verweist darauf, dass der Bund bereits ein 2-Milliarden-Euro-Hilfspaket für Kulturschaffende geschnürt habe. Angesichts der Impffortschritte gibt sich der Vizekanzler zuversichtlich. „Das ist kein ewig langer Winter, im Sommer wird es besser“, sagt er. Wer jetzt ein Konzert oder eine Aufführung plane, sollte die Kosten vom Bund erstattet bekommen, wenn die Veranstaltung ausfalle. „Dafür müssen wir eine Garantie geben“, kündigt Scholz an.

Im Sommer wieder im Biergarten sitzen

Scholz’ Optimismus in Sachen Corona bleibt ungebrochen. Zuhörerin Sevgi Öztürk, die sich als hannoversche Gastronomin vorstellt, will wissen, wie der Plan des Vizekanzlers für die Zukunft ihrer Branche aussieht. „Wir machen uns große Sorgen“, sagt sie. Scholz rechtfertigt die Kontaktbeschränkungen, die sicherstellen sollen, dass die Ansteckungszahlen sinken. „Ich habe aber die Hoffnung, dass wir bald wieder im Biergarten sitzen“, sagt er mit einem Anflug von Lächeln. Staatliche Hilfen für die angeschlagene Gastro-Branche werde man auch nicht im Juni enden lassen, stellt er in Aussicht.

„Müsse verhindern, dass wir eine Corona-Generation bekommen“

Auch per Chat dürfen Zuhörer Fragen stellen. Diakon Lukas Wollenzien will wissen, wann die Schulen wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen. „Ich bekomme täglich mit, wie schlimm es bei manchen Kindern zu Hause aussieht“, sagt er. Scholz macht ein bedenkliches Gesicht und versichert, dass man die Schulen stets als letzte dicht mache. „Am Ende bekommen wir nur durchs Impfen die hohen Infektionszahlen herunter“, wiederholt er.

Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, eigentlich neben der Bundestagsabgeordneten Kerstin Tack Moderator der Veranstaltung, versucht, den Scholz-Sätzen mehr Emotionalität zu verleihen. „Kinder und Jugendliche haben es in der Krise am schwersten. Wir müssen verhindern, eine Corona-Generation zu bekommen“, sagt er.

Nach 90 Minuten ist die Scholz-Sprechstunde vorbei. Viele kritische Fragen sind auch aus den Reihen der Genossen gekommen. Die SPD ist ein bisschen stolz auf das Format und betont am Schluss, die Wahlen auf Bundesebene und in den Kommunen Niedersachsens gewinnen zu wollen.

Von Andreas Schinkel