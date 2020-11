Hannover

Die ersten Pflegeheime in der Region Hannover setzen bereits Corona-Schnelltests ein. Doch wann sind die Tests überall verfügbar? Beim Gesundheitsamt der Region haben aktuell 111 Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime ihre Konzepte für Antigentestungen zur Genehmigung eingereicht.

Die Schnelltests gehören zu einer nationalen Teststrategie, die darauf abzielt, Infektionen in Pflegeheimen schneller aufzudecken. Fällt ein Antigentest positiv aus, muss das Ergebnis mit einem PCR-Test überprüft werden, der zuverlässiger ist. Dessen Auswertung findet im Labor statt und liegt meist am Folgetag vor.

Heimbetreiber können Schnelltests sofort einsetzen

Das Gesundheitsamt erteilt nach Eingang des Antrags sofort eine Vorabgenehmigung für 30 Tage. Die Heimbetreiber können Schnelltests also sofort einsetzen. In dieser Frist prüft das Amt das Testkonzept, das auch beinhaltet, wie viele Tests ein Betreiber pro Bewohner und Monat einsetzen will. Die Region schätzt, dass Ende November Tests zur Verteilung vorliegen.

Allerdings müssen die Heimträger sich die Antigentests selbst besorgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will, dass die Pflegeheime mit den Reihenschnelltests neben Bewohnern auch Mitarbeiter und Besucher überprüfen. Der Bund erstattet die Kosten für das Material. Ob auch der Personaleinsatz finanziert wird, ist noch unklar.

20 Minuten Zeitaufwand pro Testung

In den Pflegeheimen von Diakovere zum Beispiel leben 400 Bewohner. „Wir müssen die Dokumentation und Testung übernehmen“, berichtet Elisabeth Markovina, zentrale Diakovere-Heimleitung. Pro Testung kalkuliert Diakovere mit 20 Minuten Zeitaufwand. Für den Verbund macht das 6,4 Vollzeitstellen aus. Markovina will außerdem das beste verfügbare Testmaterial. Sie rechnet mit einem Einsatz im Dezember.

Ein Problem zeichnet sich nach ihrer Einschätzung bereits ab: Die Schnelltests vermitteln eine falsche Sicherheit, dabei sollen sie schlicht unentdeckte Infektionen aufspüren. „Angehörige verstehen nicht, dass sie weiter Abstand wahren und Maske tragen müssen.“

Von Bärbel Hilbig