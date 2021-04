Hannover

Die SPD-Fraktion hat ihren vakanten Platz im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide neu besetzt: Wjahat Waraich rückt für Kai Marc Depenbrock nach, der sein Mandat zum 31. Dezember 2020 niedergelegt hat. Waraich wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums von Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg (SPD) coronakonform als neuestes Bezirksratsmitglied begrüßt.

Waraich engagiert sich vor allem in den Stadtteilen Vahrenheide und Sahlkamp, wo er einst aufwuchs. Der 33-Jährige ist Vorstandsmitglied im Verein Solidarisch-Präventiv-Attraktiv-Tatkräftig-Sozial (SPATS) und Vorsitzender im SPD-Ortsverein Vahrenheide-Sahlkamp. Im Jahr 2020 gründete er die Sahlkampgalerie – nach eigenen Angaben eine der größten Open-Air-Galerien in Hannover. Derzeit ist Waraich auch als Impfarzt auf dem Messegelände aktiv. Zudem studiert er in Frankfurt Humanmedizin.

Depenbrock zieht sich berufsbedingt zurück

Waraich ersetzt SPD-Politiker Depenbrock, der sein Mandat nach mehr als sechs Jahren berufsbedingt niedergelegt hat. Depenbrock war nicht nur Mitglied im Bezirksrat, sondern auch in der Sanierungskommission Sahlkamp und ebenfalls im Verein SPATS tätig. In der Kommission engagierte er sich noch vor seiner politischen Laufbahn als Bürgervertreter.

Von Laura Ebeling