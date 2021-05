Hannover

Auch wenn die Witterung noch recht frostig ist – die Badesaison ist eröffnet und das Planschen ist trotz der Corona-Pandemie an frei zugänglichen Seen nicht untersagt. Dennoch ist jetzt an den Ricklinger Kiesteichen Vorsicht geboten. Die Fachleute der Regionsverwaltung haben routinemäßig Wasserproben entnommen und festgestellt, dass im Großen Teich und im Seibenmeterteich zu viele Blaualgen vorkommen. „Diese Bereiche sollen gemieden und Kinder beaufsichtigt werden“, warnt die Regionsverwaltung.

Schlieren im Wasser

Erkennbar wird eine hohe Konzentration von Blaualgen an Schlieren im Wasser. Der Name sei trügerisch, sagt die Region, weil es sich weniger um Algen handele, sondern vielmehr um Bakterien, die auch keineswegs blau aussehen. „Cyanobakterien sind giftig und ein Gesundheitsrisiko, insbesondere, wenn Wasser mit hohen Konzentrationen geschluckt wird oder in die Atemwege gelangt“, teilt die Region mit. Die Bakterien können Übelkeit, Durchfall und Entzündungen von Hals, Augen und Ohren auslösen. Für Hunde können sie sogar tödlich sein.

Von Andreas Schinkel