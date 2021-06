Interview

Leser Frank Wagner: „Bürger bezahlen einen hohen Preis“

„Der Impfnachweis ist für den Bürger kostenlos.“ Ich denke: Das ist gelogen. Die Apotheken bekommen Geld dafür. Die Softwareentwickler bekommen Geld dafür. Provisionen und Verwaltungskosten fallen an. Politiker wollen für ihre Beratungen, Berater und Entscheidungen entlohnt werden. Das Ganze wird am Ende dem Bürger in Rechnung gestellt. Wem denn sonst? Dafür, dass wir unseren Impfpass nicht mitnehmen müssen, bezahlen wir Bürger einen hohen Preis. Schön, dass wir uns diesen Luxus leisten können. Wir sollten das nicht als Geschenk betrachten.Frank Wagner, Uetze

Leser Gerhard Rischmüller: „Digitaler Impfpass sollte etwas kosten“

Im Bericht wird über den digitalen Impfpass geschrieben. Allgemeiner Konsens ist, dass impfen, impfen, impfen die höchste Priorität in der Pandemiebekämpfung hat, daneben auch das Testen sehr wesentlich ist. Völlig unverständlich ist dagegen das starke Verlangen nach einem digitalen Nachweis der erfolgten Impfung. Wer einen solchen digitalen Nachweis zusätzlich zum (gelben) Impfbuch „dringend benötige“, solle sich ab Montag an ausgewählte Apotheken wenden. Zahlreiche Bürger hätten solch einen digitalen Impfpass „verlangt“. Aber wieso? Das gelbe Impfbuch reicht doch!

Wer zusätzlichen Komfort wünscht, sollte dafür zahlen: Personalausweis, Reisepass, Führerschein usw. gibt es doch auch nicht umsonst. Die öffentlichen Kassen von Bund, Ländern und Kommunen wurden und werden durch Corona doch reichlich in Anspruch genommen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre. Da sollten nun nicht öffentliche Kassen viel Geld an Dienstleister wie zum Beispiel Apotheken für einen Komfort zahlen, der einfach nicht notwendig ist. Wer einen mobilen Impfpass haben möchte, sollte dafür 30, 40 oder 50 Euro zahlen. Gerhard Rischmüller, Sarstedt

Leserin Mareike Eichhorn: Impfbrücke nicht von allen nutzbar

Grundsätzlich finde ich die Idee der Impfbrücke sehr gut, jedoch sollte die Anforderung, innerhalb von 30 Minuten vor Ort zu sein, überdacht werden. Ich wohne in Großburgwedel und benötige mindestens 45 Minuten Fahrzeit plus Fußweg. Damit ist es mir und anderen Bürgern der Region überhaupt nicht möglich, an dem Angebot teilzunehmen.Mareike Eichhorn, Burgwedel

Leser Gerhard Labsch: „Politiker sollten Fehler eingestehen“

Vielen Dank für den informativen Artikel. Was ich bisher nur vermutet habe, scheint sich leider zu bestätigen. Das niedersächsische Gesundheitsministerium sieht sich auch nach anderthalb Jahren Pandemie außerstande, ein funktionierendes Impfsystem zu implementieren. Ein überforderter Dienstleister, der dazu noch von unseren Steuergeldern bezahlt wird, passt in das System.

Das Pandemiemanagement in Niedersachsen, wie auch bundesweit, ist sehr stark verbesserungswürdig. Anstatt immer nur gebetsmühlenartig zu predigen „wir müssen nach vorne schauen“, sollten sich unsere Politiker hinterfragen und Fehler eingestehen. Ich wünsche mir mehr Demut von unseren Volksvertretern. Anstatt gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen und verantwortungsvolle Strategien zu entwickeln, wurschteln die Landesfürsten immer weiter nur herum und wundern sich einige Wochen später, dass die Infektionszahlen plötzlich wieder ansteigen.

So wird das Vertrauen der Bevölkerung verspielt! Der Bürger versteht die politischen Entscheidungen nicht mehr und schlussendlich verliert er das Vertrauen in die politischen Entscheidungsträger. Das Resultat ist, wie im Artikel beschrieben, eine zunehmend unsolidarisch und egoistisch agierende Gesellschaft.

Andere Länder sind in der Pandemiebekämpfung erfolgreicher als wir, und deshalb stellt sich die Frage: Warum schafft das Deutschland nicht? Gerhard Labsch, Wedemark

Leserin Monika Reinhard: „Maßlose Enttäuschung“

Was für ein Schlag ins Gesicht ist diese Nachricht für über 600 000 Menschen, die sich geduldig auf der Warteliste befinden. Warum können die Mitarbeiter des Impfportals die Termine nicht an die Warteliste aufteilen? Für mich ist es kein Argument, wenn Sozialministerin Daniela Behrens über einige Tage „Vorlauf“ spricht. Von letzter Woche Mittwoch bis Montag sollte ausreichend Zeit der Bearbeitung sein.

Vermutlich ist es bequemer für die Mitarbeiter, da im Moment die Termine sowieso weggehen, weil die Impfbereitschaft der Menschen hoch ist. Hier wird aus Ignoranz die Geduld der Bürger auf eine harte Probe gestellt. Unfassbar, dass wieder einmal das Windhundprinzip angewendet wird. Von Behörden und Politikern wird das Prinzip „der Stärkere kommt durch“ gefördert. Eine Warteschlange, in der man sich anstellen muss, scheint nicht existent.

Wir warten seit April auf der Warteliste auf einen Termin (mit Impfberechtigung). Die Maßnahme, dass die Warteliste nicht abgearbeitet wird, enttäuscht uns maßlos und macht uns nur noch wütender auf die verknöcherte und lahmende Verwaltung und Politik. Monika Reinhard, Langenhagen

Leser Manfred Peter: Verstaatlichung als Lösung?

An alle, die Verstaatlichungen für eine Lösung halten: Wie in Impfzentren und Bürgerämtern sieht es dann auch in anderen Lebensbereichen aus, wenn der Staat die Organisation übernimmt. Manfred Peter, Hannover

Leser Jens Backhaus: „Warteliste profitiert sehr wohl von Spontanterminen“

Mit großer Verwunderung habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass spontan Impftermine im Impfzentrum vergeben worden seien, bei denen die Warteliste nicht zum Zuge gekommen sei. Ich bin nämlich einer von denen, die bei diesen Terminen ein Zeitfenster ergattern konnten. Des Weiteren gehöre ich zur Priorisierungsgruppe 3 und war bereits auf der Warteliste für das Impfzentrum. Bekannte und Freunde stehen ebenfalls auf der Warteliste mit derselben Priorisierung und sind nun genauso spontan schon am Montag mit ihrer Impfung dran.

Es ist richtig, dass die Termine nicht prioritär an die Warteliste gegangen sind und einfach von vorne beginnend die Wartenden abgearbeitet wurden. Zu behaupten, dass die Warteliste in keinster Weise profitiert, ist leider schlichtweg falsch.

Spätestens am Dienstag werden sicherlich nicht wenige Wartelistenkandidaten – so wie ich – ihre Plätze räumen und andere nach vorne rutschen lassen. Schließlich war die Priorisierung im Impfzentrum zu dem Zeitpunkt, als die Termine angeboten wurden, noch nicht aufgehoben. Ich würde mich freuen, wenn Sie zukünftig etwas mehr Sorgfalt bei der Recherche in Bezug auf solche Themen walten lassen würden. Jens Backhaus, Hannover

Leserin Petra Reichel: „Zwölf Impfungen in Klinik in Kapstadt“

Ich möchte dem Kommentar des Autors ein Beispiel hinzufügen: Kapstadt vor drei Tagen, morgens um 8 Uhr. Ein Freund von uns steht seit 6 Uhr vor dem Krankenhaus, in dem geimpft wird. Er arbeitet in einem der zahlreichen Townships in einem Haus für Kinder, die Aids-Waisen und teilweise selber mit dem Virus infiziert sind. In einem Township ist Abstand halten kaum möglich, ganz abgesehen von den hygienischen Bedingungen, die notwendig sind, um sich zu schützen. Zurück zur Szene vor dem Krankenhaus. Um 8 Uhr sind 300 Wartende registriert, unser Freund hat die Nummer elf, aber es sind nur sechs Impfungen zu vergeben. Es werden dann noch sechs weitere Dosen verimpft. Unser Freund erhält die vorletzte. Das macht zwölf Impfungen pro Tag.

Ja, wir haben viel nachzuholen. Und das möglichst schnell. Petra Reichel, Hannover

