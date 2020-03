Der für den 21. März geplante Aktionstag „Putzmunter“ fällt aus, das gemeinsame Müllsammeln in Hannover muss verschoben werden. Glück für die Vahrenwalder, dass sie ihren Termin vorgezogen haben. Und erstaunlich, was die Ehrenamtlichen an den beiden „Putzmunter“-Tagen so alles gefunden haben.