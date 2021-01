Hannover

Der Aufstieg ist ein bisschen mühsam, doch er wird mit einer herrlichen Weitsicht belohnt. So gesehen folgt der „Hexenturm“ im Hinüberschen Garten einem philosophischen Programm: Redliche Arbeit wird durch Erkenntnis gekrönt. „Eigentlich müsste dieser Turm Freimaurerturm genannt werden“, sagt Siegfried Schildmacher. Schließlich enthalte der geheimnisvolle Bau viele verborgene Bezüge zur Welt der Logen. So sind in sein Mauerwerk kleine Säulenreliefs eingearbeitet, die als Symbole der Freimaurer gelten.

Schildmacher war Referent für Stadtentwicklung und ist selbst Freimaurer. Als Herausgeber eines reich illustrierten Buches hat er den Hinüberschen Garten jetzt genauer unter die Lupe genommen. Der Band „Die Geheimnisse freimaurerischer Landschaftsparks“ (Salier Verlag, 303 Seiten, 39,90 Euro) vergleicht den prächtigen Park in Marienwerder unter anderem mit Gärten in Halberstadt, Braunschweig und Potsdam – und kommt dabei zu überraschenden Erkenntnissen.

Der Park als moralische Anstalt

Der Postkommissar und Wegebau-Intendant Jobst Anton von Hinüber ließ den Garten um 1767 als Amtmann des nahen Klosters Marienwerder anlegen. Der Adelsspross war selbst Mitglied der Loge „Friedrich zum weißen Pferde“ - und er war durchdrungen von den Idealen der Freimaurerei. Über Konfessions- und Standesgrenzen waren die Logenbrüder damals angetreten, um die Welt im Sinne der Aufklärung zu verbessern.

Ein Humanist und Aufklärer: Jobst Anton von Hinüber legte den Garten in Marienwerder im 18. Jahrhundert an. Quelle: Siegfried Schildmacher

In ihren Tempeln pflegten sie geheime Rituale, um die moralische Standhaftigkeit der Eingeweihten zu stärken. Da sie den Mächtigen ihrer Zeit ein Dorn im Auge waren, agierten viele Logen im Verborgenen und ersannen geheime Erkennungszeichen. Viele wohlhabende Freimaurer legten zudem Parks an, die Flaneure zu besseren Menschen machen sollten. Der Garten als moralische Anstalt.

Die Einsiedelei im Hinüberschen Garten - hier eine Radierung aus dem 18. Jahrhundert - existiert nicht mehr, sie war einst ein Ort der inneren Einkehr. Quelle: Siegfried Schildmacher

Der Hexenturm wurde schon als Ruine erbaut: „Er symbolisiert die Vergänglichkeit aller menschlichen Werke“, sagt Schildmacher. Einst gab es von hier eine Sichtachse zum Obelisken im Norden des Gartens. In der Symbolik der Freimaurer – damals waren ägyptische Stilelemente gerade en vogue – stehen Obelisken für den Sonnengott Ra und das Prinzip von Schöpfung und Leben. „Der Mensch wandert von der Geburt durch das Leben und endet schließlich mit dem Tod“, sagt Schildmacher.

Drei raue Steine: Die Findlinge im Hinüberschen Garten symbolisieren die Arbeit am Charakter des Menschen. Quelle: Siegfried Schildmacher

Wanderung zur Selbsterkenntnis

Wie auch in anderen Gärten finden sich in Marienwerder viele Freimaurer-Symbole, die von Außenstehenden kaum zu entschlüsseln sind. Drei dekorativ platzierte Findlinge etwa könnten als „Druidenaltar“ für die „Arbeit am rauen Stein“ stehen. „Der raue Stein versinnbildlicht die menschliche Unvollkommenheit“, sagt Schildmacher. Wie die Dombaumeister einst grobe Steine bearbeiteten, so soll auch der Mensch an seinem Charakter arbeiten, um ihn so zu veredeln. Eindeutig freimaurerische Bauten wie eine Einsiedelei und ein Tempel verfielen im 19. Jahrhundert.

Selbst der Schattenwurf der Bäume im Hinüberschen Garten könnte symbolische Bedeutung haben. Quelle: Siegfried Schildmacher

Selbst der Schattenwurf der Bäume ist in Marienwerder womöglich nicht zufällig so, wie er ist: „Freimaurerei ist ein Lichtkult“, sagt Schildmacher. Durch die Schatten bricht sich das Licht der Aufklärung Bahn. Eine Wanderung durch den Garten soll der Lebensreise des Menschen zur lichtvollen Selbsterkenntnis gleichkommen. Nicht umsonst platzierte Hinüber in seinem Garten zahlreiche Sinnsprüche, die Passanten zu tugendhaftem Verhalten mahnten.

„Freimaurerei ist ein Lichtkult“: Siegfried Schildmacher hat ein Buch über den Hinüberschen Garten herausgegeben. Quelle: HAZ-Archiv

Dienten barocke Gärten wie in Herrenhausen noch der Machtdemonstration von Herrschern, spiegelte sich in englischen Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts ein liberales Denken, das der Natur scheinbar freie Entfaltung ermöglichte. Zur aufklärerischen Ideenwelt der Freimaurer war es da nur ein kleiner Schritt: Der Weg durch so einen Park steht dabei gleichsam für die innere Reifung des Menschen. Ein Gartenforscher zeigte sich schon 1785 höchst angetan vom Hinüberschen Garten: „Es giebt fast keine Empfindung, die er nicht erweckte“, schwärmte er, „Heiterkeit, Freude, sanfte Melancholie, süße Schwermuth.“

Von Simon Benne