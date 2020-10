Bothfeld-Vahrenheide

In Hannover sind bereits 423 Stolpersteine verlegt worden – allerdings noch kein einziger im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide. Die SPD-Fraktion im Bezirksrat möchte dies ändern – und hat eine entsprechende Anfrage an die Stadt gestellt.

Die in den Boden eingelassenen Messingplatten sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Sie erinnern an den letzten Wohnort von Opfern des Nationalsozialismus, die verfolgt, deportiert, ermordet oder vertrieben wurden.

„Aus dieser Geschichte gilt es zu lernen“

„Erinnerungskultur ist in der heutigen Zeit, in der Tendenzen zu Rassismus und Antisemitismus leider wieder eine zunehmende Rolle in unserer Gesellschaft spielen, unabdingbar“, begründet Claudia Heinrich, Fraktionsvorsitzende der SPD, die Anfrage. Es gelte, den Blick der jüngeren Generationen auf das Unrecht und die Schicksale des Nationalsozialismus zu lenken, „um zu verdeutlichen, welche dramatischen gesellschaftlichen Folgen mit diesem Unrecht verbunden waren. Aus dieser Geschichte gilt es zu lernen.“

Wie die Stadt mitteilt, liegen ihr derzeit jedoch keine Hinweise auf derartige Fälle in den Stadtteilen Bothfeld, Lahe, Sahlkamp und Vahrenheide vor. „ Stolpersteine werden für verschiedene Verfolgtengruppen verlegt, die unterschiedlich intensiv erforscht sind“, so Bezirksratsbetreuer Dietmar Krebs. Einen guten Kenntnisstand habe man über die verfolgten Menschen, die als jüdisch galten, den geringsten über Opfer des Krankenmords. Keine der verfolgten Gruppen habe – zumindest nach derzeitigem Wissen der Stadt – in Bothfeld-Vahrenheide gelebt. „Auch Wohnorte von Sinti und Roma im Stadtbezirk sind in der Städtischen Erinnerungskultur nicht bekannt“, erklärt Krebs.

Veranstaltung zur Sensibilisierung

Laut Stadtverwaltung sei es aber denkbar, dass Orte für Stolpersteine von Anwohnern vorgeschlagen werden. „Etliche Stolpersteine im Stadtgebiet sind so initiiert worden“, so Krebs. Auch eine Stolperstein-Veranstaltung des Stadtbezirksrats, unterstützt von der Städtischen Erinnerungskultur, könne zur Sensibilisierung für das Thema betragen. „Wir werden die Anregung als Fraktion aufgreifen“, sagt die SPD-Politikerin Heinrich.

