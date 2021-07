Bult

Stolz halten die vier Kinder ihren Spendenscheck in Höhe von 248 Euro hoch. Gemeinsam hatten Julia Klingelhöfer, Max Walz sowie Luzie und Vinzent Ventker Geld für das Kinderkrankenhaus auf der Bult gesammelt. Zwei Monate lang standen sie mit einem selbstgebastelten Stand an der Hoppenstedtwiese und baten Passanten um Spenden. Die 14-jährige Luzie Ventker freut sich über den großen Erfolg: „Danke an alle Südstädter. Niemand war böse zu uns, und alle fanden unsere Idee toll.“

Idee begann mit Blumensträußen

Während der Corona-Zeit hatten sich die Kinder angefreundet und öfter zusammen im Wald gespielt. Sie kamen auf die Idee, selbstgepflückte Blumensträuße zu verkaufen. Allerdings wussten sie erst nicht so ganz, was sie mit dem Geld machen sollten.

Max Walz, Vinzent Ventker, Julia Klingelhöfer und Luzie Venkter präsentieren ihren Spendenscheck. Quelle: Lina Frerichs

„So viel Geld? Spenden wir es doch an das Kinderkrankenhaus“, war ihr Gedanke. Die Kinder selbst sind schon mal als Patienten dort gewesen und wollten ein Dankeschön zurückgeben, weil sich das Personal sich gut um sie gekümmert hatte. Die meisten Menschen kauften dann keine Blumensträuße mehr, sondern wollten nur eine Spende abgeben. Stolze 248 Euro kamen schnell so zusammen.

„Da geht einem das Herz auf“

Agnes Genewein vom Krankenhaus-Vorstand freut sich: „Wir sind total froh darüber, was ihr da macht. Für euch steht das Krankenhaus, und für euch arbeiten wir.“ Auch Bärbel Busse vom Vorstand des Kinderkrankenhauses lobt die Kinder: „Es ist wirklich was ganz besonderes, dass sich Kinder sowas überlegen. Da geht einem das Herz auf. Danke!“

