Hannover

Eine Großdemo in Hannover, eine neue Wasserstoff-Allianz des Landes Niedersachsen und das Bühnenjubiläum einer hannoverschen Kabarett-Institution – das wird in dieser Woche in Hannover wichtig.

Fridays for Future

Die Woche steht in Hannover im Zeichen der Klimademonstrationen. Los geht es bereits am Montag: Der Stadtrat macht eine Anhörung mit Klimaaktivisten verschiedener Gruppierungen zu dem Thema. Doch weil diese ihre Standpunkte nicht nur den Mandatsträgern mitteilen wollen und im Ratssaal wenig Platz ist, gibt es zeitgleich auch eine Demo vor dem Rathaus. Die startet am Montag, 16. September, um 12.30 Uhr. Die Anhörung beginnt dann um 13 Uhr.

Richtig groß wird es dann am Freitag, 20. September, am globalen Fridays-for-Future-Streiktag. Dann planen die Organisatoren einen Sternmarsch von fünf Punkten bis zum Opernplatz. Alle starten um 12.30 Uhr – wer dabei sein will, sollte dann mit am Start sein. Alle anderen müssen sich dann auf erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Stadt einstellen.

Eröffnung Maschinenbau-Campus in Garbsen

Jahrelang wurde um den Standort gerungen und schließlich lange gebaut – nun ist er endlich fertig: Am Donnerstag, 19. September, wird der neue Maschinenbau-Campus der Leibniz-Universität mit einem Festakt eröffnet. Für 200 Millionen Euro entstand der sechsstöckige Gebäudekomplex, der 3800 Studenten und 20 Professoren eine neue und sehr moderne Arbeitsumgebung bieten soll.

Neuer Uni Campus in Garbsen Maschinenbau Campus Quelle: Mirko Bartels

Auch für die übrigen Fakultäten der Leibniz- Universität bedeutet der neue Campus Veränderung – schließlich werden dadurch viele Räume in Hannovers Nordstadt frei. Die meisten sind allerdings längst schon wieder unter den Fakultäten verteilt, der Andrang war groß.

Matthias Brodowy feiert Bühnenjubiläum

Sein erstes Thema war gleich ganz große Geschichte: Der Mauerfall. „Ausgesessen in Ruinen“ hieß das erste Programm, mit dem der Hannoveraner Matthias Brodowy im Jahr 1989 seine Bühnenkarriere als Kabarettist begann.

Seit 30 Jahren auf der Bühne: Matthias Brodowy. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Jetzt wird der runde Jahrestag gefeiert mit zwei Auftritten im Theater am Aegi. Allerdings ist der erste Abend am Freitag, 20. September, schon komplett ausverkauft. Für den Sonnabend gibt es hier noch Restkarten.

Niedersachsen schmiedet Wasserstoff-Allianz

Für viele ist nicht der batteriebetriebene E-Motor, sondern der Wasserstoffantrieb die entscheidende Zukunftstechnologie für Autos und Lkw. Noch allerdings ist die Technik nicht serienreif, deshalb will Landes-Wissenschaftsminister Björn Thümler die Forscher des Landes in diesem Feld zusammenbringen.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). Quelle: Florian Petrow

Am Mittwoch, 18. September, will der Minister gemeinsam mit Professor Richard Hanke-Rauschenbach ( Leibniz Universität Hannover) Prof. Dr. Carsten Agert ( Universität Oldenburg) das Energieforschungszentrum Niedersachsen vorstellen.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage ist durch das Gesetz beschränkt, am 22. September ist es aber mal wieder so weit – zumindest an einigen Orten in Hannover. In der Lister Meile findet ein Kinderfest statt, deshalb haben am Sonntag auch die Geschäfte offen. Ebenfalls geöffnet haben Möbel Staude, Bettencenter Soltendieck sowie die Detlev Louis Motorrad- Vertriebsgesellschaft mbH in der Vahrenwalderstr. 199.

Metallbearbeitungsmesse Emo startet in Hannover

12.09.2019, Niedersachsen, Hannover: Das Logo der Messe EMO Hannover (Exposition Mondiale de la Machine Outil / deutsch: Werkzeugmaschinen-Weltausstellung) wird zu Werbezwecken an den VW-Tower (auch Telemoritz genannt) gestrahlt. EMO, die weltweit größte Messe für Metallbearbeitung, findet in diesem Jahr vom 16. bis 21.09. statt. Foto: Moritz Frankenberg Quelle: Moritz Frankenberg

Von Montag, 16. September, bis Sonnabend, 21. September, kommt die Metallbearbeitungsbranche zur EMO in Hannover zusammen. Vor allem für deutsche Besucher ist sie besonders interessant, weil sie erst 2023 das nächste Mal in der Stadt sein wird. 2021 schlägt die alle zwei Jahre stattfindende Schau ihre Zelte turnusgemäß in Mailand auf. In Hannover zeugt die „größte Litfaßsäule der Welt“ seit der vergangenen Woche von der EMO: Lichtexperten haben den „Telemoritz in der Innenstadt in den Farben der Messer angestrahlt.

Von Heiko Randermann