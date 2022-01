Hannover

Anke Altvater (45) verteilt an ihre Kinder aus der 1D an der Grundschule Fuhsestraße zum Ende des ersten Halbjahrs an diesem Freitag nicht einfach einen kurzen Brief, sondern hat einen anderthalbseitigen detaillierten Lernbericht erstellt. In dem ist genau aufgeführt, was die Kinder seit Anfang September gemacht haben. Dazu hat sie im Vorfeld alle Fachlehrkräfte gefragt.

Detaillierter Bericht des Gelernten

Es ist also tatsächlich ein Bericht. Und es geht nicht nur um die Buchstaben, die die Kinder schon schreiben können wie t und d oder um die „verliebten Zahlen“ – Zahlenpaare, die zusammen immer zehn ergeben – , sondern auch um das Gelernte in Kunst, Sport, Musik oder auch in der Gemeinschaftsstunde. Das ist etwas Besonderes an der Grundschule, was es an anderen Schulen nicht unbedingt gibt. In dieser Stunde steht das soziale Lernen im Vordergrund: Wie drücke ich meine Gefühle aus? Wie beharre ich auf meinem Standpunkt? Wie wachsen wir als Gruppe zusammen?

Unterschiedliche Lernstände, aber eine Gruppe

„Schule ist nicht nur Buchstaben und Zahlen“, sagt Anke Altvater, „hier passiert viel, was Kinder stark macht, was das Lernen befördert.“ Wenn ihre Schülerinnen und Schüler am Zeugnistag ihre Berichte mit den Eltern durchläsen, dann sollten sie stolz auf sich und das sein, was sie schon alles erreicht hätten, sagt die Lehrerin. „Meine Berichte sollen Motivation und Wertschätzung sein.“ Ganz bewusst geht es nicht um individuelle Leistungsbewertungen, sondern um ein Dokument, das widerspiegele: „Wir sind eine Gruppe, auch wenn jeder einen ganz unterschiedlichen Leistungsstand hat.“

Auch für die Eltern könnte es interessant sein, schwarz auf weiß zu lesen, was die Kinder in diesem Halbjahr alles geleistet hätten. Wenn man Kinder im Alltag frage, wie die Schule gewesen sei, sei die Antwort meistens einsilbig: Gut. Genaueres würden die Eltern mit dem Lernbericht erfahren.

Ohne Zeugnis keine Zeugnisferien

Die meisten Schüler hätten sich unter dem Begriff „Zeugnis“ überhaupt nichts vorstellen können, selbst die mit älteren Geschwistern nicht, wundert sich die Pädagogin. Aber zumindest sei das auch ein gutes Zeichen, weil die Zeugnisausgabe in den Familien offenbar kein Angst behaftetes, sondern eher ein belangloses Thema sei.

Selbst wenn es eher ein symbolischer Akt ist – zum Halbjahreswechsel sollten auch Erstklässler ihr erstes Zeugnis bekommen, findet Altvater, denn für sie solle es so sein wie für alle anderen Kinder an der Grundschule auch. Auf die Zeugnisausgabe folgen die Zeugnisferien.

