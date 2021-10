Hannover

Nationalismus bekämpfen, Europa stärken, Grenzen überwinden – wenn Joana Zahl von den Zielen ihrer Partei Volt spricht, gerät sie ins Schwärmen. Die Sozialwissenschaftlerin weiß, wovon sie redet, schließlich hat sie als Kind in Finnland gelebt und eine Zeit lang in Thailand und Kanada gewohnt. Jetzt sitzt die 30-Jährige für Volt im Rat Hannovers, bisher als Einzelvertreterin. „Wir müssen etwas aus dem Ratsmandat machen“, sagt sie und schließt Koalitionen mit anderen Parteien nicht aus.

Volt wurde 2017 gegründet

Volt wurde 2017 von dem Italiener Andrea Venzon, der Französin Colombe Cahen-Salvador und den Deutschen Damian Boeselager gegründet. Die Partei verstand sich als Gegenbewegung zum erstarkenden Nationalismus. Übergeordnetes Ziel Volts ist ein föderales Europa. In 16 Ländern hat sich ein Volt-Ableger gegründet. Die Partei wird gemeinhin dem links-liberalen Spektrum zugerechnet, auch wenn Parteianhänger solche Kategorisierungen lieber hinter sich ließen. In Hannover hat Volt bei der Kommunalwahl 1,7 Prozent der Stimmen geholt und damit einen Ratssitz gewonnen.

Vorliebe für Anglizismen

Eigentlich sollte Volt-Vertreter Sören Biermann das Mandat übernehmen, doch er zog zurück. „Sören ist noch nicht so stark in Hannover verwurzelt“, sagt Sören Krupka vom „Volt Hannover City Team“. Die Partei greift gern auf Anglizismen zurück, um sich einen internationalen Anstrich zu geben. Was bei der SPD die Ortsvereine sind, ist bei Volt das „City Team“. Zudem sollen mehr Frauen in Kommunalparlamenten sitzen, meint Krupka.

„Radeln wie in Kopenhagen“

Daher ist Joana Zahl nachgerückt. Die junge Frau wohnt im Stadtteil Mitte nahe der Hamburger Allee. „Der Autoverkehr auf den vielen Fahrspuren ist schon heftig“, sagt sie. Ähnlich wie die Grünen will sie sich für eine autofreie Innenstadt einsetzen und ähnlich wie die SPD schlägt sie vor, günstigere Tickets für Busse und Stadtbahnen anzubieten – bis hin zum kostenlosen Nahverkehr. Zudem müsse es mehr und besser ausgebaute Fahrradwege geben, „wie in Kopenhagen“, sagt Zahl.

Auch das ist eine Spezialität von Volt: Die Partei sucht bei der Lösung von Problemen nach Ansätzen in anderen Städten, im Volt-Jargon „best practice-Beispiele“ genannt. Volts gesamte Wahlwerbung fußt auf solchen Verweisen – Radeln wie in Kopenhagen, sozialer Wohnungsbau wie in Wien, digitales Lernen wie in Helsinki. „Wir wollen Europa erfahrbar machen, auch hier in Hannover“, sagt Zahl. So kann sie sich vorstellen, das Netz der Partnerstädte auszuweiten.

Auf der Suche nach Koalitionen

Geboren ist Zahl in Hamburg, ihr Abitur hat sie in Lüneburg absolviert, studiert hat sie zunächst in Berlin, später in Hannover. Als Schülerin hat sie ein Austauschjahr in Thailand verbracht, nach dem Abitur hat sie eine Weile in Kanada gelebt. „Hannover ist wirklich schön“, sagt Zahl.

Der neuen Ratsfrau ist klar, dass sie als Einzelvertreterin wenig ausrichten kann. In Ausschüssen hat sie kein Stimmrecht, zudem verfügt sie nicht über Bürokräfte, die ihr zur Hand gehen. „Wir sind offen für Koalitionen“, sagt Zahl. Infrage kämen sowohl die Einzelvertreter kleiner Parteien wie Piraten und „Die Partei“, als auch größere Fraktionen wie die Grünen. Nur die AfD will Zahl von solchen Überlegungen ausschließen.

