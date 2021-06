Hannover

In der Region Hannover lassen sich immer weniger Menschen in einem der Schnelltestzentren auf das Coronavirus testen, gleichzeitig sind einige Testzentren bereits geschlossen oder panen die Schließung. Allerdings sind zahlreiche Menschen in und um Hannover weiterhin auf einen Corona-Test aus einem Testzentrum angewiesen, zum Beispiel für Urlaubsreisen, bei Disco-Besuchen oder vor Großveranstaltungen wie zum Beispiel auf der Gilde-Parkbühne.

Rückgang seit den Lockerungen Anfang Juni

Ende April öffnete in Hannover ein Schnelltestzentrum nach dem anderen, viele findige Unternehmer hatten das lukrative Geschäftsmodell erkannt. Denn zu diesem Zeitpunkt durften die Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen, zunächst mit Terminvereinbarung. Und wer einkaufen oder bummeln wollte, musste auch einen tagesaktuellen Test aus einen Testzentrum vorweisen. Auch zum Beispiel bei den später erst wieder möglichen Restaurantbesuchen war ein höchstens 24 Stunden alter Test nötig.

Seit den deutlichen Lockerungen unter anderem für den Einzelhandel und Restaurantbesuche – dort sind seit dem 4. Juni wieder Besuche ohne Tests möglich – gibt es insgesamt einen drastischen Einbruch bei den Tests. Laut Region wurden in Hannover und im Umland in den Testzentren in der letzten Mai-Woche rund 300.000 Tests gemacht, soviel wie noch nie zuvor oder danach. In der vergangenen Woche (für diese Woche liegen noch keine Zahlen vor) wurden nur 70.000 Schnelltests in Auftrag gegeben. Und der Trend geht weiter deutlich nach unten. Manche Anbieter von Testzentren sprechen sogar von einem Rückgang um 80 Prozent.

250 Testzentren in der Region genehmigt

Bei der Region Hannover waren Mitte Juni rund 250 Testzentren registriert, die die Genehmigung für Schnelltests haben, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Wie viele Testzentren davon derzeit noch aktiv sind, kann die Region nicht sagen. Denn meist stellten die Unternehmen den Betrieb ein, ohne das dem Gesundheitsamt der Region mitzuteilen, berichtet die Sprecherin.

Beispielsweise hat das Drive-In-Testzentrum auf dem Schützenplatz laut Internetseite ab Montag „vorübergehend geschlossen“, die Betreiber waren am Freitag weder per Telefon zu erreichen, noch reagierten sie auf eine Mail. Die Internetseite des Testzentrums auf dem Steintorplatz war am Freitag offenbar abgeschaltet.

Region: Testversorgung ist sicher

Andere Testunternehmen dagegen wollen ihre Zentren weiter betreiben. „Wir planen nicht den Betrieb einzuschränken“, sagt zum Beispiel Odin Lakeh von „Hannover schützt“, das auf dem Platz der Weltausstellung, am Schillerdenkmal und beim TKH in der Maschstraße Corona-Tests anbietet. Ähnlich auch beim „Schnelltestzentrum Hannover“, dass unter anderem Tests an der Markthalle, auf dem Weißekreuzplatz und auf der Lister Meile anbietet. „Wir machen nicht dicht und wir schränken unsere Öffnungszeiten nicht ein“, betont Sprecher Patrick Watermann. Allerdings mit einer Einschränkung: Das Testzentrum auf dem Opernplatz werde am 1. Juli schließen, kündigt er an.

Eine Verpflichtung auch am Sonnabend und Sonntagen zu öffnen, gebe es nicht, sagt Regionssprecherin Kreutz. Sie ist sich aber sicher, dass Testzentren auch weiterhin so geöffnet haben werden, dass die Bürger auch am Wochenende aktuelle Tests bei Besuchen von Veranstaltungen vorzeigen können. Angebot und Nachfrage würden das regeln, meint die Sprecherin.

Von Mathias Klein