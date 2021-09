Hannover/Wien

Immer neue Aufregung um die Zukunft der Karstadt-Kaufhof-Standorte in Hannovers Innenstadt – aber am aktuellsten Gerücht scheint nichts dran zu sein. Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hatte berichtet, dass das große Kaufhof-Gebäude am Hauptbahnhof verkauft werden soll. Angeblich wolle ein US-Investor dort ein neues Handelskonzept etablieren. Die Wiener Signa-Holding, der das Gebäude mehrheitlich gehört, dementiert allerdings sehr klar.

„Keine Verkaufsgespräche“

„Es gibt keine Verkaufsgespräche“, stellte Signa-Sprecher Robert Leingruber auf Anfrage der HAZ klar. Das Unternehmen hatte die Immobilie 2019 mit etlichen anderen Kaufhof-Gebäuden erworben, kassiert Mieten dafür und versucht tatsächlich immer mal wieder, einzelne Filialen zu verkaufen. Im Falle Hannovers allerdings würde ein Verkauf, selbst wenn er irgendwann zur Disposition stehe, nichts an der Situation ändern: „Es gibt einen langfristigen Mietvertrag“, sagt Leingruber.

Nun legen zwar internationale Immobilienunternehmen ihre Strategie selten öffentlich dar, und zuweilen äußern sie sich so nebulös, dass sich vieles in die Aussagen interpretieren lässt. Ein klares Dementi allerdings ist ein eindeutiges Signal.

Dem „Capital“-Bericht zufolge hätte Signa insgesamt zehn Kaufhof-Standorte bundesweit verkaufen wollen. Dazu sollte außer Aachen, Mannheim, Mainz, Würzburg und Ulm auch Bonn gehören. Aber auch für Bonn liegt bereits ein Dementi vor. Signa gehört dem österreichischen Milliardär René Benko, der in verschiedenen Sparten seiner Holding sowohl die Handelskette Galeria-Karstadt-Kaufhof besitzt wie auch viele der Immobilien. Im hannoverschen Fall liegt eine Minderheitsbeteiligung bei der Commerz-Real, einer Tochter der Commerzbank.

Eine der stärksten Filialen

Kaufhof am Ernst-August-Platz gilt als eine der bundesweit zehn umsatzstärksten Filialen. Auch sie ächzt allerdings unter dem Umsatzeinbruch der Corona-Krise. Immerhin ist in Hannover die Konkurrenz zu Karstadt weggefallen: Kaufhof und Karstadt sind zum neuen Konzern verschmolzen, der künftig unter dem Namen Galeria fungiert, das große Karstadt-Haus am Schillerdenkmal allerdings ist geschlossen worden.

Die Karstadt-Schilder sind demontiert: Das ehemalige Hauptgebäude des Karstadt-Konzerns am Schillerdenkmal in Hannover ist seit einem Jahr geschlossen. Quelle: Conrad von Meding

Seit einem Jahr steht es leer, die Zukunft ist ungewiss. Geblieben sind außer dem Kaufhof-Flagschiff am Hauptbahnhof und dem Altstadt-Standort zwei Sporthäuser: Das ehemalige Karstadt-Sports in der Großen Packhofstraße und das neu hinzugekaufte ehemalige Sport-Scheck-Gebäude an der Osterstraße.

Weitere Schließungen?

Auch wenn am aktuellen Verkaufsgerücht offenbar nichts dran ist: Handelsexperten gehen davon aus, dass weitere Gesundschrumpfungen bei Galeria-Karstadt-Kaufhof bevorstehen könnten. Die beiden einst eigenständigen Unternehmen hatten einmal sieben große Standorte in der Innenstadt.

Nach dem Zusammenschluss mit Karstadt soll jetzt unter dem Namen Galeria ein neuer Warenhaus-Konzern geschmiedet werden.

Von Conrad von Meding