Es ist eine besondere Wahl. Mit Masken werden sich die 75 Delegierten des Stadtkirchentages am 23. Juni in der Marktkirche versammeln, um Hannovers obersten Protestanten zu küren. Die vier Wahlkabinen werden nach jeder Stimmabgabe desinfiziert. Die Mitglieder des Kirchenparlaments müssen beim geheimen Urnengang penibel auf die Abstandsregeln achten. Am Ende wird, so Gott will, feststehen, wer Hannovers neuer Stadtsuperintendent ist – Sven Waske oder Rainer Müller-Brandes.

Einen eindeutigen Favoriten gibt es nach Einschätzung von Kennern der Kirchenszene nicht. Zwar ist Rainer Müller-Brandes seit 2012 als Diakoniepastor in der Öffentlichkeit präsent, er werde in der Stadtgesellschaft für sein soziales Engagement geschätzt, sagt eine Insiderin. Bei den Delegierten könnte aber auch Sven Waske, der lange für die Onlinekommunikation der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) verantwortlich war, als zukunftsorientierter, digitalaffiner Modernisierer punkten. Der Burgdorfer Müller-Brandes sei in Hannover gut vernetzt, heißt es. Dafür könne der gebürtige Rheinländer Waske viele Probleme mit unbefangenem Blick angehen.

Hier wird geheim und nicht öffentlich gewählt: Die Marktkirche, die zurzeit nur für eine begrenzte Anzahl von Besuchern geöffnet ist. Quelle: Schaarschmidt

Wie das päpstliche Konklave wird die Wahl nicht öffentlich und hinter verschlossenen Türen über die Bühne gehen. Wegen der Corona-Auflagen war zeitweise eine reine Briefwahl im Gespräch. „Wir sind froh, dass dies nicht nötig ist – das hätte umfangreiche Planungen erfordert“, sagt Wencke Breyer, Präsidentin des Stadtkirchentags und Vorsitzende des Wahlausschusses.

Im Zweifel wird gelost

Allerdings hatten sich die beiden Kandidaten mit ihren Aufstellungspredigten nur online präsentieren können. Nach einer Andacht, die um 18 Uhr beginnt, soll sich am Dienstag jeder Kandidat daher etwa eine Stunde lang den Stimmberechtigten vorstellen, die dabei auch Rückfragen stellen können. „Eigentlich hält man dies kürzer, doch weil die Predigten nur digital waren, soll es die Gelegenheit zur Interaktion geben“, sagt Breyer. Einwände gegen einen Kandidaten seien bei ihr nach den Predigten nicht eingegangen.

„Mit beiden Kandidaten gut gerüstet“: Rainer Müller-Brandes (links) und Sven Waske am Luther-Denkmal. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang eine Zwei-Drittel-Mehrheit bekommt. Im zweiten Wahlgang genügt eine einfache Mehrheit, wobei aber 40 Prozent der abgegebenen Stimmen gültig sein müssen und keine Enthaltungen sein dürfen. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los darüber, wer Nachfolger des 2019 in Ruhestand gegangenen Stadtsuperintendenten Hans-Martin Heinemann wird.

„Mit den beiden Kandidaten ist der Stadtkirchenverband sehr gut gerüstet und kann zuversichtlich auf seine künftige Leitung blicken“, sagt Regionalbischöfin Petra Bahr. Der Stadtkirchenverband umfasst 60 Kirchen- und Kapellengemeinden in Hannover, Garbsen und Seelze mit rund 200 000 Mitgliedern.

Von Simon Benne