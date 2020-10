Hannover

Eltern der Kita Fischteichweg im Stadtteil Vinnhorst sehen der beginnenden kälteren Jahreszeit mit Sorge entgegen. „In den vergangenen zwei Jahren hatten wir fünf Wasserschäden. Unsere Kita wird jetzt 50 Jahre alt, aber es gibt keinen Grund zu feiern“, berichtet Cornelia Fisahn aus dem Elternbeirat. Eltern und Kinder lieben die städtische Kita und ihre Erzieher, daran lässt Fisahn keinen Zweifel. Doch das Gebäude sei marode, ein Neubau aber nicht in Sicht. „Es ist eine tolle Kita, alle Kinder gehen gerne hin. Aber wir brauchen Verlässlichkeit“, betont die Mutter.

Gruppen müssen umziehen

Die Geschichte der Gebäudeschäden ist tatsächlich lang. Und wenn eine Reparatur ansteht, müssen Gruppen oft vorübergehend in andere Einrichtungen ziehen. Manchmal fällt die Betreuung auch kurzfristig aus. „Im Winter fragen wir uns jeden Tag, ob die Heizung auch funktioniert. Uns steht dieses Jahr wirklich etwas bevor“, befürchtet Fisahn. Vergangenen Winter sei ein Heizlüfter zum Einsatz gekommen, wenn die Heizung ausfiel. „Das ist diese Saison wegen Corona verboten.“

Schimmel im Schlafraum

Dieses Jahr kam es im Juni zu Schimmelbildung im Schlafraum der Krippe, der deshalb geschlossen werden musste. Ursache war ein defektes Abwasserfallrohr, wie eine Spezialfirma Ende August bei einer Sondierung per Kamerafahrt durch die Rohre ermittelte. Der Hort musste daraufhin zwei Wochen schließen, die Krippe eine Woche lang anderswo unterkommen. „Über diese Lösung waren wir ja froh. Für die Kinder ist es vor allem wichtig, dass ihre Erzieher und Freunde da sind“, betont Fisahn.

Reparatur dauert oft lange

Behoben haben Handwerker das Problem schließlich im Laufe des September. „Die Stadtverwaltung reagiert inzwischen sehr schnell, wenn unsere Kita wegen eines Schadens anruft“, berichtet die Elternvertreterin. Doch bis eine Fachfirma anrückt, vergehe oft viel Zeit.

Bereits im Oktober 2018 hatte Wasser, das durch ein defektes Regenfallrohr eindrang, zu Schimmel im Schlafraum geführt. Im Januar 2019 kam es zu einem Druckabfall im Heizungssystem, die Krippe musste an die Dresdner Straße in Vahrenheide ziehen. Als Kinder und Erzieher zurückkehrten, gab es erneut einen Wasserschaden durch Rohrbruch im Heinzungssystem. Am Ende blieb die Krippe bis Ende April in Vahrenheide, während die Renovierung der Räume lief.

Neubau statt Flickschusterei

Im Herbst 2019 war dann Starkregen die Ursache für Wasserschäden in verschiedenen Räumen. Die gesamte Kita musste drei Tage schließen, die Krippe sogar eine Woche. „Wir wünschen uns einen Notfallplan, damit der Hort kurzfristig bei uns im Stadtteil ein Ausweichquartier hat“, sagt Fisahn. Allerdings bezweifeln die Eltern, dass Reparaturen oder selbst eine Sanierung noch dauerhaft helfen. „Am besten wäre ein Neubau auf dem Außengelände und ein Abriss des alten Gebäudes. Alles andere ist Flickschusterei“, meint Fisahn.

Von Bärbel Hilbig