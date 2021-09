Hannover

Die Zahl der Wohnungen im Neubaugebiet Wasserstadt darf die bisher gesetzte Obergrenze von 1800 nicht überschreiten. Das hat der Bezirksrat Linden-Limmer in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig gefordert. Das Gremium sprach sich dafür aus, dass die Stadt ihre Pläne nicht weiterverfolgen soll, nun bis zu 2200 Wohnungen zuzulassen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) persönlich solle dafür sorgen, dass die Überlegungen seines Baudezernenten Thomas Vielhaber (SPD) gestoppt werden, heißt es in dem von allen Fraktionen formulierten Antrag.

Wie berichtet, hatte Vielhaber drei Architektenbüros, die in einem Wettbewerb derzeit Grundzüge für die weitere Bebauung des Geländes entwickeln, kurz nach der Kommunalwahl überraschend gebeten, auch Varianten mit insgesamt 2200 Wohnungen zu erarbeiten. Der gültige Ratsbeschluss von 2015 sieht allerdings nicht mehr als 1800 Wohnungen vor. 550 davon entstehen im ersten Bauabschnitt, der bereits weit fortgeschritten ist.

„Vorstoß der Verwaltung ist unmöglich“

„Der Vorstoß der Verwaltung ist unmöglich“, empörte sich SPD-Bezirksratsherr Eike Geffers. Es sei „völlig unverständlich“, warum die Stadt den vor Jahren mühsam ausgehandelten Kompromiss zur Bebauungsdichte plötzlich wieder infrage stellen. Der Bezirksrat wollte ohnehin nie mehr als 1000 bis 1200 Wohnungen auf dem gesamten Gelände. Ebenso wie die Bürgerinitiative (BI) Wasserstadt, die bei einer verdichteten Bebauung den Verlust des bisherigen Stadtteilcharakters und enorme Verkehrsprobleme im Quartier befürchtet. „Das ist ein eklatanter Vertrauensbruch seitens der Bauverwaltung“, sagte Thomas Berus von der BI im Bezirksrat. Vor der Sitzung hatte sein Mitstreiter Uwe Staade erklärt, man behalte sich „weitere Protestformen“ vor.

Der Baudezernent begründet seinen Vorstoß damit, dass Wasserstadt-Entwickler Günter Papenburg mit neuen Investoren zusammenarbeite – dem Vernehmen nach sind es ECE aus Hamburg und die Wohnkampagnie-Nord der Bremer Zech-Gruppe. Diese wollen laut Stadt mehr Wohnraum schaffen, um wirtschaftlicher arbeiten zu können, und teilweise auch preiswertere Wohnungen anbieten.

Bürgerinitiative erinnert an Wahlversprechen

Noch vor der Kommunalwahl hätten die Ratspolitiker versichert, dass es bei 1800 Wohnungen bleibe, betonte BI-Vertreter Berus im Bezirksrat. „Nun müssen sie ihre Wahlversprechen auch einhalten.“ Lars Kelich, SPD-Fraktionschef im Rat der Stadt, hatte sich in dieser Woche bereits offen dafür gezeigt, dass die Investoren ihre Pläne vorstellen – und zugleich betont, dass das Ratsvotum von 2015 weiter Gültigkeit habe. Daniel Gardemin, Fraktionschef der Grünen im Stadtrat und zudem Bezirksratsherr, unterstützte auf HAZ-Anfrage die Argumentation der BI. In der Bezirksratssitzung am Mittwoch hielt er sich aber zurück und kommentierte das Thema nicht.

Von Juliane Kaune